Vom Schaukelpferd zum „Jetski“ aus Holz - Ausstellung und Prämierung der Gesellenstücke der Schreinerinnung Memmingen-Mindelheim.

06.08.2024 - Prämierung der besten Prüfungsstückedurch die Schreiner-Innung Memmingen-Mindelheim. Unser Bild zeigt, mit dem Gesellenstück, dem „Jetski“ aus Holz, (von links): Christian Pongratz, Obermeister der Schreiner-Innung Memmingen-Mindelheim, mit den Innungssiegern (Plätze 1-3) Lorenz Bosch, Kilian Scheitzeneder und Leo Nowak sowie Hermann Hölzle, Prüfungsvorsitzender

Die Kombination von modernster Technik und handwerklichem Können mit Liebe zum Detail sowie Ideenreichtum und Kreativität rufen jedes Jahr Begeisterung und großes Lob hervor, wenn die Schreinerinnung Memmingen-Mindelheim die Prüfungsarbeiten aus der Gesellenprüfung vorstellt. So auch jetzt wieder mit der Ausstellung in der Technikerschule Mindelheim. Die von den jungen Schreinerinnen und Schreinern kreierten und angefertigten Prüfungsarbeiten, die Möbel und Kleinmöbel, die dabei entstanden, in ganz unterschiedlichen Ausführungen, sind alle ganz individuell gefertigt. Jedes trägt die Handschrift der Prüflinge, ist somit ein absolutes Unikat von höchster Qualität.

Geschick, Fleiß, Zeit und Durchhaltevermögen, verbunden mit Kreativität und viel Herzblut, das waren die Voraussetzungen, eigene Ideen in so tollen Gesellenstücken zu verwirklichen, lobte Obermeister Christian Pongratz die Junggesellinnen und Junggesellen in seiner Begrüßung der zahlreichen Gäste, die sich zur offiziellen Eröffnung der Ausstellung eingefunden hatten. Sie müssten sich weiterhin neuen Herausforderungen stellen. Dabei sei es wichtig, nicht stehen zu bleiben, sondern das Ziel immer im Auge zu behalten. Nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken, diesen guten Rat gab Pongratz den jungen Schreinerinnen und Schreinern mit auf ihren weiteren Berufsweg. Die sehr guten Leistungen der Auszubildenden konnte auch Herrmann Hölzle, Prüfungsvorsitzender und Lehrlingswart der Innung bestätigen. Über die Hälfe schloss mit Note 2 ab, fünf erzielten sogar eine 1.

Die hohen Anforderungen, die an das Schreinerhandwerk gestellt werden, aber auch die Freude, die dieser Beruf mit sich bringt, würdigten in ihren Grußworten auch die Repräsentanten aus Politik und Schule, die sich zur offiziellen Eröffnung der Ausstellung eingefunden hatten. Der alte Slogan „Zum Glück gibt´s Schreiner“ habe immer noch Berechtigung, betonte Peter Roland, 3. Bürgermeister von Mindelheim, der auch in Vertretung des Unterallgäuer Landrats Alex Eder sprach. Die Ausstellungsstücke mit ihrer Qualität und Exklusivität stellten die Bedeutung des Schreinerberufs unter Beweis. „Man nimmt die Freude wahr, mit der diese Arbeiten gefertigt wurden, wenn man die Ausstellung betritt“, so der spontane Eindruck von OStD Gottfried Göppel, Leiter der Technikerschule. Besonders würdigte Göppel bei den Arbeiten den gelungene Sprung vom Bewährten zu Modernem, z. B. bei der Aufgabe in der praktischen Prüfung: früher ein Schaukelpferd, jetzt ein „Jetski“ aus Holz.

Anlässlich der Eröffnung wurden auch von der Innung die drei besten Prüfungsstücke prämiert sowie von einer unabhängigen Jury die drei besten Objekte im Rahmen des Wettbewerbs „Die gute Form“ ausgezeichnet. Außerdem wurde erstmals ein Publikumspreis, bei dem die Besucher der Ausstellung abstimmen konnten, ausgelobt. Die Preisträger sind (in Klammer die Ausbildungsbetriebe):

Preis der Innung:

1.) Lorenz Bosch (Mokabin, Sontheim)

2.) Kilian Scheitzeneder (Schreinerei Wagner, Woringen)

3.) Leo Nowak (Schreiner Geiger, Aichen)

Neben den Innungsbesten wurden auch die Gewinner des Wettbewerbs „Die gute Form“ ausgezeichnet. Eine Fachjury hatte Originalität, Design, Modernität und Funktionalität der eingereichten Exponate bewertet.

Preis „Die gute Form“

1.) Michael Hölzle (Schreinerei Aumüller, Immelstetten)

2.) Julian Gaßner (Schreinerei Rudolf Engel, Erisried)

3.) Lorenz Bosch (Mokabin, Sontheim)

Darüber hinaus konnte noch das Publikum abstimmen. Den Publikumspreis gewann Leo Nowak (Schreiner Geiger, Aichen)



