Modernisierung der beruflichen Bildung mutig voranbringen - Jahresbericht 2023 veröffentlicht.

06.08.2024 - Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat seinen Jahresbericht 2023 veröffentlicht. Er informiert über die wichtigsten Entwicklungen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie über die Höhepunkte der Arbeit des BIBB im vergangenen Jahr. Hierzu erklärt BIBB-Präsident Friedrich Hubert Esser: "Die aktuellen Arbeitsmarktdaten geben Anlass zur Sorge. Die Schwäche am Arbeitsmarkt hält an, Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung haben saisonbereinigt zugenommen. Bis zum Jahr 2030 wird sich der Mangel an Fach- und Arbeitskräften in Deutschland weiter verschärfen. Ökonomen prognostizieren allein den alterungsbedingten Verlust an potenziellem Arbeitsvolumen auf 3,2 Milliarden Arbeitsstunden. Gerade auch auf Experten- und Spezialistenniveau wird die Fachkräftelücke größer. Ein starkes berufliches Bildungssystem kann zur Entschärfung dieser Fachkräfteproblematik beitragen, wenn es den Anforderungen eines transformativen Zeitalters gerecht wird. Die berufliche Bildung muss folglich flexibler, inklusiver und exzellenter werden. Gut ausgebildete Fachkräfte sind eine Gelingensbedingung für die Transformation. Auch deshalb sollten wir mit der notwendigen Modernisierung der beruflichen Bildung nicht länger warten und mutig ins Tun kommen!"

Der jetzt vorliegende Jahresbericht gibt Einblicke in die zentralen Tätigkeitsfelder des BIBB. Er informiert über die wesentlichen Ergebnisse der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten des BIBB zum Beispiel zu den Themen Ausbildungsmarktentwicklung und sozial-ökologische Transformationsprojekte. Der Jahresbericht gibt darüber hinaus einen Überblick über die Modernisierung von Ausbildungsordnungen und Fortbildungs¬regelungen sowie neue Arbeiten im Kontext der höherqualifizierenden Berufsbildung. Netzwerkkoordination in der beruflichen Bildung, Sicherung der Transparenz in der Bildungslandschaft, Fachkräfteeinwanderung und Ergebnisse und Entwicklungen aus der internationalen Berufsbildungszusammenarbeit bilden weitere Schwerpunkte.

Der Jahresbericht kann unter www.bibb.de/jahresbericht-2023 kostenlos heruntergeladen werden.

Bundesinstitut für Berufsbildung

Friedrich-Ebert-Allee 114 – 116

53113 Bonn