Deutsche Meisterschaft im Handwerk startet in Kürze wieder

20.08.2024 - Für alle, die mehr wollen: Erste Entscheidungen fallen auf Kammerebene – Erfolge öffnen die Türen bis zum bundes- und europaweiten Wettbewerb. - Die Deutsche Meisterschaft im Handwerk ist Europas größter Berufswettbewerb. 3.000 junge Talente treten in über 130 Gewerken gegeneinander an. Demnächst startet der spannende Wettkampf für die frisch gebackenen Gesellinnen und Gesellen des Jahres 2024. Auch aus dem Bezirk der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald werden wieder Handwerkerinnen und Handwerker ins Rennen gehen und ihr Können unter Beweis stellen. „Die German Craft Skills sind jedes Jahr eine großartige Gelegenheit für die jungen Talente aus unserem Gebiet, zu zeigen, was sie können“, sagt Leonard Kopp, Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberater der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Zunächst wird auf Kammerebene vor Ort entschieden, wer die Besten sind. Für die Erfolgreichsten geht es weiter auf Landesebene. Und wer sich auch dort durchsetzt, misst sich auf Bundesebene mit den Siegern aus den anderen Bundesländern. Im vergangenen Jahr holte auf diese Weise die Modistin Laura Marie Bette den Bundessieg in den Rhein-Neckar-Odenwaldkreis.

Am diesjährigen Wettbewerb können Junghandwerkerinnen und Junghandwerker teilnehmen, die ihre Gesellen- oder Abschlussprüfung im Winter 2023/2024 oder im Sommer 2024 abgelegt haben, zum Zeitpunkt dieser Prüfung nicht älter als 27 Jahre alt waren und mindestens die Note „gut“ erreicht haben. Alle, auf die dies zutrifft, werden von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald oder den Innungen zur Teilnahme bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk eingeladen. „Dabei zu sein, ist eine unvergessliche Erfahrung“, sagt Leonard Kopp. Dabei gehe es nicht nur darum, immer besser zu werden und die Leistung im eigenen Gewerk zu optimieren, sondern auch den Austausch mit anderen jungen Handwerkerinnen und Handwerkern zu genießen und neue Erfahrungen zu sammeln. „Mit Leidenschaft, Ehrgeiz und Können kann man richtig weit kommen und ein Botschafter seines Handwerks für die Öffentlichkeit sein, weil alle Teilnehmenden mit ihren Leistungen greifbar machen, wie viel Exzellenz im Handwerk steckt“, so der Ausbildungsberater der Mannheimer Handwerkskammer.

Die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft im Handwerk kann auch ein echter Meilenstein in der Bildungskarriere sein. Wem nämlich der Weg vom Kammer- bis zum Bundessieg gelingt, dem öffnen sich weitere Türen: zum Beispiel zu internationalen Wettbewerben wie den EuroSkills. „Das Wichtigste bei all dem ist aber die Gemeinschaft“, sagt Leonard Kopp. „Man geht seinen Weg nie allein, sondern hat die ganze Handwerksfamilie im Rücken.“ So geht es um den Teamgeist im Handwerk und gemeinschaftliches Leisten.

Bei Themen rund um die Ausbildung hilft bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald das Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Bei Fragen zur Deutschen Meisterschaft im Handwerk stehen Leonard Kopp, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , oder Sandro Berger, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , zur Verfügung.

Handwerkskammer Mannheim

Rhein-Neckar-Odenwald

B1, 1-2

68159 Mannheim