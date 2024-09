Erfolge für schwäbisches Handwerk bei den WorldSkills 2024

Team Steinmetz: Bronze-Medaillen-Gewinner und Steinmetz Michael Neumann (rechts) von der Lippert-Neumann GmbH aus Kaufbeuren mit seinem Trainer Julian Wally aus Wunsiedel. Foto: Frank Erpinar

16.09.2024 - Zweimal Silber und einmal Bronze bei den Berufsweltmeisterschaften in Lyon - Das schwäbische Handwerk hat bei den World Skills in Lyon Erfolge gefeiert. Steinmetz Michael Neumann von der Lippert- Neumann GmbH aus Kaufbeuren holte bei den Berufsweltmeisterschaften die Bronze-Medaille. Darüber hinaus feierten zwei Trainer aus Schwaben mit ihren Schützlingen Platz zwei und damit Silber. Josef Leberle von der Bauinnung Nordschwaben aus Nördlingen war mit den beiden Stahlbetonbauern Louis Ritschel aus Neumarkt in der Oberpfalz und Muhammed Ali Lamain aus Stuttgart erfolgreich, Thomas Holzmann von der Toni Maurer GmbH & Co. KG führte seinen Schützling Andreas Schuck aus Würzburg im Skill Nutzfahrzeugtechnik aufs Treppchen.

Holzmann: „Das ist richtig schön und wir sind mächtig stolz. Wir haben für diesen Erfolg auch hart gearbeitet, uns extrem stark vorbereitet, unter anderem in Österreich, der Schweiz, in Frankreich und bei uns in der Firma in Türkheim.“ An insgesamt sieben Stationen mussten sich die Nutzfahrzeugtechniker beweisen. Unter anderem ging es dabei um Achsmessung, Pneumatik und Bremstechnik sowie Motortechnik.

Die deutschen Stahlbetonbauer holten bereits viele Erfolge bei internationalen Berufswettbewerben, ob bei den Euroskills oder den Worldskills. Einer der Garanten des Erfolgs ist Josef Leberle, der die jeweiligen Teams bereits seit Jahren trainiert und begleitet. Auch Leberle freut sich über den großartigen Erfolg vor einer tollen Kulisse in Lyon.

Volle Leistung unter maximaler Beobachtung

Michael Neumann musste in seinem Wettkampf seine Fähigkeiten in der klassischen Steinbearbeitung zeigen und sein Know-how im CAD-Zeichnen und Konstruieren in 2D und 3D. Als Unterstützung hatte er einen ganzen Fanclub in Lyon dabei, darunter auch seine Schwester Angelika: „Es war sehr spannend und eine ganz tolle Stimmung. Aber für meinen Bruder auch eine richtige Stresssituation. Er musste quasi in einem gläserneren Käfig sein komplettes Können und eine enorme Leistung abrufen, stand dabei ständig unter Beobachtung und wurde kontinuierlich fotografiert oder gefilmt. Wir freuen uns total für ihn, dass die Bronze-Medaille dabei rausgesprungen ist.“

1400 Teilnehmer aus 70 Ländern

Insgesamt traten bei den 47. WorldSkills in Lyon circa 1400 Teilnehmer aus 70 Ländern und Regionen an. Deutschland war mit 44 Teilnehmenden vertreten. Dabei gab es einmal Gold, fünfmal Silber, dreimal Bronze sowie 22 Exzellenz-Medaillen. Die WorldSkills finden alle zwei Jahre im Wechsel mit den EuroSkills statt.

Team Stahlbetonbau

Trainer Josef Leberle von der Bauinnung Nordschwaben (Mitte) mit seinen beiden Schützlingen Louis Ritschel und Muhammed Ali Lamain, die bei den WorldSkills in Lyon Silber gewannen. Foto: Martin Klindtworth

Team Nutzfahrzeugtechnik:

Trainer Thomas Holzmann (rechts) von der Toni Maurer GmbH & Co. KG aus Türkheim mit seinem Silber-Medaillen-Gewinner Andreas Schuck. Foto: Martin Klindtworth

Handwerkskammer für Schwaben

Siebentischstraße 52-58

86161 Augsburg