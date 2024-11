Deutsche Meisterschaft in Handwerk: Neun Auszubildende aus dem Kammerbezirk holen Landessieg

Siegerehrung Landessiegerinnen und Landessieger aus dem Reutlinger Kammerbezirk - 19.11.2024 - Auch in diesem Jahr bewiesen junge Handwerkerinnen und Handwerker aus der Region, dass sie landesweit spitze sind. Bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk, den „German Craft Skills“, konnten neun Gesellinnen und Gesellen den ersten Platz in ihrem jeweiligen Gewerk belegen. Neben den neun Erstplatzierten stellen die Auszubildenden im Kammerbezirk noch acht zweite Plätze und fünf dritte Plätze auf Landesebene. Im parallel stattfindenden Wettbewerb „Die gute Form im Handwerk“, der in rund 40 Gewerken durchgeführt wird, gab es eine erste (Maßschneiderin)und eine dritte (Goldschmiedin) Preisträgerin. Der Wettbewerb, der traditionell die besten Nachwuchskräfte zusammen-bringt, bot den jungen Talenten eine wichtige Plattform, ihre Fähigkeiten und ihr handwerkliches Können unter Beweis zu stellen. Jedes Jahr aufs Neue kämpfen nämlich Absolventinnen und Absolventen einer handwerklichen Berufsausbildung um den Bundessieg in ihrem Gewerk.

Viele müssen sich dabei auf mehreren Wettbewerbsstufen gegen die Konkurrenz behaupten: von der Innungs- über die Kammer- und Landesebene bis hin zum Bundeswettbewerb. „Die hohe Qualität der Leistungen, die unsere Nachwuchskräfte gezeigt haben, bestätigt die exzellente Ausbildung, die die Handwerksbetriebe im gesamten Kammerbezirk bieten“, sagt Harald Herrmann, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen. „Unsere jungen Talente haben nicht nur ihr handwerkliches Können unter Beweis gestellt, sondern auch das Engagement und die Leidenschaft, die den Handwerksberufen zugrunde liegen.“

Für die ersten neun Landessiegerinnen und -sieger, die am vergangenen Wochenende im Stuttgarter Neuen Schloss von Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus und Rainer Reichhold, Präsident von Handwerk BW, ausgezeichnet wurden, geht es nun auf Bundesebene weiter. Sie müssen sich mit den Besten ihres Berufs aus ganz Deutschland messen. Wer die bundesweiten Titel errungen hat, wird am 7. Dezember 2024 in Berlin bekannt gegeben.

Deutsche Meisterschaft im Handwerk:

Am Leistungswettbewerb teilnehmen können junge Handwerkerinnen und Handwerker, die ihre Abschluss- oder Gesellenprüfung in der Prüfungszeit Winter (Vorjahr) bis zum Sommer des Wettbewerbsjahres abgelegt haben und zum Zeitpunkt der Prüfung das 28. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Außerdem müssen sie im praktischen Teil der Gesellenprüfung die Note gut oder besser erreicht haben. Insgesamt nehmen jährlich bis zu 3.000 Junghandwerkerinnen und Junghandwerker an der Deutschen Meisterschaft im Handwerk teil. Besonders erfolgreiche Teilnehmer haben die Chance auf ein Stipendium zur beruflichen Weiterbildung der Stiftung „Begabtenförderung berufliche Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Parallel findet der Wettbewerb „Die gute Form im Handwerk“ statt. Hier dreht sich alles um das anspruchsvolle Bearbeiten von Materialien und Formen und die ästhetische Qualität der Arbeiten der Junghandwerker. Die Teilnahmebedingungen entsprechen denen des Leistungswettbewerbs.

Die Liste mit den 1., 2. und 3. Landessiegerinnen und -siegern und den Siegerinnen des Kreativwettbewerbs sowie deren Ausbildungsbetriebe finden Sie hier

Die Landessieger 2024

1. Landessieger

§ Sattlerin Leonora Löb in 67158 Ellerstadt bei Albrecht Mönch Stattlermeister GmbH & Co. KG in 72290 Loßburg

§ Präzisionswerkzeugmechaniker Joshua Nölke in 72458 Albstadt-Ebingen Gühring KG in 72458 Albstadt-Ebingen

§ Schilder- und Lichtreklamehersteller Jakob Wolf in 88250 Weingarten bei Ruprecht Werbeland GmbH & Co. KG in 72505 Krauchenwies

§ Friseurin Lea Wybranietz in 88605 Sauldorf bei Ralf Heiberger Haaratelier in 88534 Herdwangen-Schönach

§ Konditorin Laura Veeser in 88637 Buchheim bei Huthmacher Konditorei in 72488 Sigmaringen

§ Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik Akash Kumar Sharma in 72762 Reutlingen bei G. Maier Elektrotechnik GmbH in 72762 Reutlingen

§ Land- und Baumaschinenmechatroniker Tobias Schepper in 72587 Römerstein bei Duffner Landtechnik GmbH & Co. KG in 72525 Münsingen

§ Steinmetz und Steinbildhauer Malte Straub in 72108 Rottenburg am Neckar bei Harald Straub Steinmetz- und Steinbildhauerbetrieb in 72108 Rottenburg

§ Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer Julian Brükner in 72511 Bingen bei Brükner Isolierungen GmbH & Co. KG 72511 Bingen

2. Landessieger

§ Gebäudereiniger Max Merkel in 72138 Kirchentellinsfurt bei Tidy Service Gebäudereinigung in 72793 Pfullingen

§ Maßschneiderin Luna Amann in 88639 Wald Heimschule Koster Wald in 88639 Wald

§ Holzbildhauerin Mia Esmeralda Neff in 88634 Herdwangen-Schönach Heimschule Koster Wald in 88639 Wald

§ Kauffrau für Büromanagement Leandra Kathleen Lutsche in 72379 Hechingen bei Sternenbäck Management GmbH in 72379 Hechingen

§ Tischler Jonathan Roth in 88518 Herbertingen bei Schreinerei Gerd Roth in 88356 Ostrach

§ Karosserie- und Fahrzeugbauer Max Schilling 78532 Tuttlingen bei Gerhard Klaiber, Karosserie- und Fahrzeugbau 72469 Meßstetten

§ Karosserie- und Fahrzeugbauer Fabian Nill in 72116 Mössingen Morale Karosserie- und Lack GmbH in 72116 Mössingen

§ Straßenbauer Jakob Braun in 72270 Baiersbronn bei Franz Walters Straßenbau in 72270 Baiersbronn

3. Landessieger

§ Zahntechniker Nicolas Schramm in 72072 Tübingen bei Dental-Technik Haselberger GmbH in 72060 Reutlingen

§ Bäcker Felix Vinzenz Koller in 72555 Metzingen bei Anika Schäfer Bäckereimeisterbetrieb in 72800 Eningen unter Achalm

§ Fahrzeuglackierer Jordi Christoph Kommayer in 72348 Rosenfeld bei Auto Holweger Kfz-Technikerbetrieb in 72348 Rosenfeld

§ Beton- und Stahlbetonbauer Mario Wahl in 72589 Westerheim bei F.K. Systembau GmbH in 72525 Münsingen

§ Maurer Jonas Wößner in 72290 Loßburg bei Seeger Hoch- und Tiefbau in 72290 LoßburgWettbewerb „Die Gute Form im Handwerk – Handwerker gestalten“

1. Preisträgerin

§ Maßschneiderin, Damen Luna Amann in 88639 Wald bei Heimschule Klosterwald in 88639 Wald

3. Preisträgerin

§ Goldschmiedin Judith Raquel Fleck in 72379 Hechingen bei Goldschmied Haas e.K. Meisterbetrieb in 72336 Balingen

