Michael Jaenicke aus Rathenow ist Azubi des Monats Januar 2017 der Handwerkskammer Potsdam

Mit hohem Karrierepotenzial: Bei Gesellen und Meistern genießt er schon als angehender Kfz-Mechatroniker ein hohes fachliches Ansehen, verfügt er doch bereits in seinem letzten Lehrjahr über ein hohes Leistungsvermögen: Der 20-jährige Michael Jaenicke wurde aus diesem Grund von seinem Lehrbetrieb, der Autohaus Klaus & Krohnen GmbH in Rathenow, als Azubi des Monats vorgeschlagen.

Am 11. Januar 2017 wird er deshalb als „Azubi des Monats Januar“ geehrt. Der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam, Ralph Bührig, zeichnet den jungen Mann an diesem Tag um 10:00 Uhr in seinem Ausbildungsbetrieb aus - Autohaus Klaus & Krohnen GmbH, Falkenweg 2-3, 14712 Rathenow. ( Bild )



Sein Ausbilder Lothar Klaus setzt große Hoffnungen in seinen Azubi: „Michael hat das Potenzial für weitere Qualifizierungen“, ist er überzeugt. Denn schon während seiner „normalen“ Ausbildung absolvierte er erfolgreich eine Zusatzqualifizierung zum Peugeot-Systemtechniker und legte damit schon sehr früh die ersten Grundsteine für eine erfolgreiche Karriere in der Kraftfahrzeugtechnik. In seiner Freizeit hält sich der junge Mann darüber hinaus mit viel Sport fit.



Seit der Wende hat die Autohaus Klaus & Krohnen GmbH 19 junge Männer und Frauen ausgebildet. Aktuell beschäftigt das Peugeot Autohaus an seinen zwei Standorten in Rathenow und Brandenburg an der Havel 18 Mitarbeiter, die neben dem Verkauf die komplette Service-Kette rund um Neu- und Gebrauchtwagen realisieren. Das Unternehmen ging am 1. Mai 1990 als Ein-Mann-Betrieb an den Start, die Autohaus Klaus & Krohnen GmbH wurde am 1. Februar 1991 gegründet.





Hintergrund:



Seit Juli 2014 ehrt die Handwerkskammer Potsdam monatlich einen Lehrling als „Azubi des Monats“. Vorgeschlagen werden die „Azubis des Monats“ von ihren Ausbildungsbetrieben, denn sie können am besten einschätzen, wer diese Auszeichnung verdient.



Im Kammerbezirk der Handwerkskammer Potsdam werden aktuell 790 junge Männer und Frauen im Lehrberuf Kfz-Mechatroniker/in ausgebildet (Stand: 31. Dezember 2016).

Handwerkskammer Potsdam · Charlottenstraße 34 - 36 · 14467 Potsdam

http://www.hwk-potsdam.de