Handwerkskammer gratuliert - Bauunternehmung Klein ehrt langjährige Mitarbeiter



Für langjährige Treue zum Unternehmen hat die Bauunternehmung Bruno Klein GmbH & Co in Jünkerath drei Mitarbeiter geehrt. Glückwünsche der Handwerkskammer nahm Dr. Matthias Schwalbach (l.), Geschäftsführer und Leiter der HWK-Wirt­schaftsförderung, mit in die Vulkaneifel.

Thomas Theis (2. v. l.) aus Retterath und Winfried Gans aus Oberbettingen sind in dem Unternehmen für Hoch-, Tief- und Ingenieurbau seit 25 Jahren beschäftigt. Theo Hansen (Bildmitte) aus Esch arbeitet bereits seit 30 Jahren dort. Mit den Jubilaren freuten sich Geschäftsführer Hilmar Klein (r.) sowie Harald Schmitz (kaufmännischer Lei­ter), Rudolf Huth (technischer Leiter) und Betriebsratsvorsitzender Heiko Wagener (hintere Reihe, v. l.).

