Leon Pethke aus Walsleben will Deutschlands "Mister Handwerk 2017" werden

Germany's Power People: Leon Pethke aus Walsleben will Deutschlands "Mister Handwerk 2017" werden.Dass Leon Pethke aus Walsleben den Sprung in den Handwerker-Kalender „Germany’s Power People 2017“ geschafft hat, verdankt er eigentlich seiner Schwester. Sie gab ihm den Tipp, sich für das Foto-Shooting zu bewerben. Gesagt, getan – mit einem Foto und einer Kurzbeschreibung ging er ins Rennen und wurde zu einem professionellen Foto-Shooting nach Düsseldorf eingeladen.

Damit war die erste Hürde geschafft. Und auch die zweite nahm der 26-Jährige und ziert nun im Handwerker-Kalender den Monat September. Der Kalender „Germany’s Power People“ zeigt jährlich anhand von zwölf weiblichen und zwölf männlichen Monatsmotiven, dass sich das Handwerk nicht nur professionell im Job, sondern auch attraktiv auf der Bühne präsentieren kann.

https://youtu.be/Lezpz7P1mMo

Als einer von sechs männlichen Kandidaten, die es nach dem Kalender-Shooting sogar in die Schlussrunde der Miss-/Mister-Wahl geschafft haben, hat Leon Pethke nun die Chance auf den Titel „Mister Handwerk 2017“. Aktuell stellen sich die sechs männlichen und sechs weiblichen Kandidaten der Schlussrunde einem Online-Voting, das noch bis zum 1. März 2017 offen ist. Deshalb heißt es jetzt: Fleißig Stimmen sammeln! Schließlich fließt das Ergebnis des Votings zu einem Drittel in die Bewertung ein, den Rest müssen Publikum und Jury entscheiden. Ob er den Titel gewinnt, entscheidet sich am 8. März auf der Internationalen Handwerksmesse in München – dann werden die Titelträger für 2017 gewählt.

„Ein bisschen komisch ist das ja schon, sich so zu sehen und angesprochen zu werden, aber es macht auch Spaß“, lacht der Junghandwerker, der im heimischen Familienunternehmen „Autodienst Jürgen Pethke“ in Walsleben arbeitet. Die Aussicht auf den Titel ist verlockend. Doch Freunde und Familie sind bereits jetzt begeistert. Besonders stolz ist natürlich die Mama darauf, ihren Sohn im Kalender verewigt zu sehen.

Zum achten Mal starteten das Deutsche Handwerksblatt, die Signal Iduna Gruppe und die IKK classic die große Casting-Aktion „Germany’s Power People“. Gesucht wurden Handwerkerinnen und Handwerker, die ihren Beruf mit Leidenschaft ausüben und das vor der Kamera zeigen wollten. Leon ist nun einer von ihnen. „Ich bin stolz auf meinen Beruf und ich finde es gut, dass Germany‘s Power People den Fokus auf das Handwerk richtet“, so der Kfz-Technikermeister, der bereits in der dritten Generation im Familienunternehmen tätig ist. Darüber hinaus ist er der vierte Handwerksmeister in der Familie, denn bereits sein Urgroßvater war Schmiedemeister.

„Wir drücken für die Wahl natürlich fest die Daumen und werden kräftig voten“, unterstützt der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam, Ralph Bührig, den jungen Walslebener. „Er ist wahrlich ein Aushängeschild für den Handwerksnachwuchs in Brandenburg und hätte den Titel verdient.“

Wer für den jungen Mann abstimmen will, kann dies unter dem nachstehenden Link tun: http://www.handwerksblatt.de/gpp-galerie/picture/maenner/163-leon-pethke-mister.html

