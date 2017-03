Neues Lehrfahrzeug für die Kfz-Mechatroniker und die Meisterschüler der Handwerkskammer Potsdam

Neues Lehrfahrzeug übergeben. - Für die über 500 Auszubildenden zum Kfz-Mechatroniker und die Meisterschüler, die jährlich ihre Ausbildung im Zentrum für Gewerbeförderung in Götz durchlaufen, kann die Qualität der Ausbildung weiter auf hohem Niveau garantiert werden.

Dazu trägt auch ein nagelneuer BMW 218i Grand Tourer RL bei, dessen Schlüssel der Präsident der Handwerkskammer Potsdam, Robert Wüst, sowie der Hauptgeschäftsführer der HWK, Ralph Bührig, jetzt aus den Händen von Ivo Stojanow, Verkaufsleiter des BMW Autohauses Ehrl in Potsdam, entgegengenommen haben. Die BMW AG überlässt dem Handwerk das Fahrzeug kostenlos für Ausbildungszwecke.(von links nach rechts: Ralph Bührig, Ivo Stojanow, Robert Wüst.)

Mit diesem Fahrzeug können die Teilnehmer in den Lehrgängen der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung, Meisterausbildung und Fortbildung auch zukünftig an neuester Technik praxisorientiert ausgebildet werden. Schüler können mit modernsten Messsystemen Fehler im Fahrzeug analysieren, sie werden an Motormanagementsystemen und neuesten BUS-Systemen geschult.

Aktuell verzeichnet die Handwerkskammer Potsdam 112 freie Lehrstellen zum Kfz-Mechatroniker.







