Girls‘ Day 2017 - Mädchen ins Handwerk - Schnuppertag

Girls‘ Day 2017 - Einblicke: Männerberufe in der Bildungsakademie. - Unter dem Motto „Die Werkstatt ruft! Probier’s aus!“ bietet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald am 27. April 2017 im Rahmen des „Girls‘ Day – Mädchen-Zukunftstag“ Einblicke in zwei vermeintliche Männerberufe.

Schon seit Jahren schnuppern junge Mädchen ab der fünften Klasse an diesem Tag in mehr als 10.000 Angeboten im gesamten Bundesgebiet Werkstattluft, lernen klassische Männerberufe kennen und haben die Chance, Freude am Handwerk zu gewinnen.

Neben einem abwechslungsreichen Programm im Malerhandwerk können die Teilnehmerinnen in einer zweiten Werkstattphase ihr handwerkliches Geschick im Metallbereich ausprobieren. Die Bildungsakademie der Handwerkskammer stellt hierfür ihre Werkstätten zur Verfügung und unter professioneller Leitung werden den jungen Damen grundlegende Techniken in den beiden Berufen beigebracht.

Selbstständig feilen, bohren oder Farben mischen – einfach sich ausprobieren! Genau dafür steht der Girls‘ Day, der ohne Vorurteile und ohne skeptische Blicke des männlichen Geschlechts den Teilnehmerinnen die Chance bietet, Berufe für sich zu entdecken, die überwiegend von männlichen Auszubildenden gewählt werden.

Die Handwerkskammer unterstützt die Aktion und nutzt diesen Tag um zu zeigen, dass das Handwerk für alle offensteht und tolle Karrieremöglichkeiten bietet.

Mehr info https://www.girls-day.de/

Handwerkskammer Mannheim

Rhein-Neckar-Odenwald

B1, 1-2

68159 Mannheim