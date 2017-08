Noch freie Lehrstellen im Handwerk für den Wunschberuf.

Neues Ausbildungsjahr im Handwerk - 667 neue Auszubildende im Handwerk. Die Zahl der zum Start des Ausbildungsjahres am 1. August neu in die Handwerksrolle eingetragenen Ausbildungsverträge ist im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,4 Prozent auf 667 gestiegen. 525 der neuen Auszubildenden sind männlich, 142 weiblich. Insgesamt liegt die Gesamtzahl der Ausbildungsverträge über alle Lehrjahre bei derzeit über 3440.



„Wir rechnen damit, dass die Zahl der Verträge in den nächsten Wochen noch um rund 450 steigen wird, da die Eintragungen in die Lehrlingsrolle noch nicht abgeschlossen sind“, sagt Thomas Keindorf, Präsident der Handwerkskammer Halle. „Zugleich sind aber auch noch über 300 freie Ausbildungsstellen in unserer Lehrstellenbörse verfügbar. Gute Chancen seinen Wunschberuf zu finden, bestehen allemal.“



Besonders beliebt bei männlichen Lehrlingen sind Berufe der Metall- und Elektrohandwerke (Kraftfahrzeugmechatroniker, Elektroniker, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Metallbauer), der Bau- und Ausbauhandwerke (Maler und Lackierer, Dachdecker, Maurer, Fahrzeuglackierer, Zimmerer) sowie die Holzhandwerke (Tischler).

Bei den weiblichen Lehrlingen sind besonders beliebte Berufe Friseurin, Kauffrau für Büromanagement, Augenoptikerin, Konditorin, Zahntechnikerin, Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk.





Die Zukunft ist unsere Baustelle: Das Handwerkszeug dazu bekommen Sie in unserem Bildungs- und Technologiezentrum. Mehr Informationen unter www.hwkhalle.de/btz und 0345 7798-700.



Handwerkskammer Halle (Saale)

Gräfestraße 24

06110 Halle