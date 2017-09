Kraftfahrzeugtechniker aus dem Burgenlandkreis ist „Bester Meister 2017“der Handwerkskammer Halle

Meisterfeier der Handwerkskammer Halle in Lutherstadt Wittenberg - Bei der heutigen Meisterfeier der Handwerkskammer Halle wird Eric Schweigel in der Wittenberger Schlosskirche als „Bester Meister 2017“ ausgezeichnet. Der Kraftfahrzeugtechniker absolvierte die Meisterausbildung in den Jahren 2014 bis 2017 am Bildungs- und Technologiezentrum der Kammer. Unter allen Teilnehmern des Prüfungsjahrgangs erreichte Schweigel das beste Ergebnis. Der 26-jährige legte 2013 seine Gesellenprüfung ab und arbeitet heute noch in seinem Ausbildungsbetrieb in Weißenfels.





Als beste Jungmeister 2017 zeichnet die Handwerkskammer Halle am 16. September aus:

Denis Friedrich Dachdecker Lutherstadt Eisleben Markus Hildemann Elektrotechniker Markranstädt Alexander Vinzelberg Feinwerkmechaniker Leipzig Dirk Straube Fliesen-, Platten- und Mosaikleger Weißenfels Mandy Suder Friseur Sangerhausen Sven Kreher Hörgeräteakustiker Hamburg Marcus Andrae Installateur und Heizungsbauer Lonzig Eric Schweigel Kraftfahrzeugtechniker Lobitzsch Christoph Schröter Maler und Lackierer Dohndorf Dirk Richter Maurer und Betonbauer Halberstadt Daniel Hause Metallbauer Kleinpaschleben Lars Bleichrodt Tischler Nausitz Isabel Alena Knüttel Zahntechniker Künzell Artur Wiederspan Zimmerer Petersdorf

Thomas Keindorf,(i. Bild ) Präsident der Handwerkskammer Halle: „In der Meisterprüfung belegen unsere Absolventen exzellente Fachkenntnisse und besonderes handwerkliches Geschick. Darüber hinaus erwerben Handwerkerinnen und Handwerker unverzichtbare Managementkenntnisse für eine erfolgreiche Selbstständigkeit, die sich auf die Marktstabilität auswirkt. Nicht zu vergessen: Der Meisterbrief beinhaltet auch eine pädagogisch-didaktische Ausbildung, die es ermöglicht, in Zeiten des Fachkräftemangels eigene Fach- und Führungskräfte im Betrieb auszubilden. Deshalb kann ich jeden erfolgreichen Meisterabsolventen nur herzlich zu diesem Schritt beglückwünschen.“





Zahlen und Fakten



Vom 1. August 2016 bis 31. August 2017 legten insgesamt 206 Teilnehmer, darunter 39 Frauen, ihre Meisterprüfung erfolgreich ab. Seit 1991 bis zum 31. August 2017 konnten insgesamt 9.994 Teilnehmer ihre Meisterprüfung vor den bei der Handwerkskammer Halle bestehenden Meisterprüfungsausschüssen erfolgreich abschließen und ihren Meisterbrief in Empfang nehmen.



Es werden Jungmeister aus 14 Gewerken geehrt. Zahlenmäßig am stärksten vertreten sind Hörgeräteakustiker (54), Elektrotechniker (44) und Kraftfahrzeugtechniker (29). Dagegen werden nur je zwei Tischler und zwei Dachdecker geehrt. Vier Absolventen verzeichnen die Fliesen, Platten- und Mosaikleger. In diesem Gewerk ist die Meisterprüfung freiwillig und keine Voraussetzung, um einen Betrieb zu führen. Die meisten Jungmeisterinnen verzeichnen die Gewerke Hörgeräteakustik (26 von 54) und Zahntechnik (9 von 19). Eine Besonderheit: In diesem Jahr ehrt die Handwerkskammer eine Meisterin im Maurer- und Betonbauerhandwerk (Burgenlandkreis) und eine Meisterin im Installateur und Heizungsbauerhandwerk (Anhalt-Bitterfeld) – in diesem Gewerk schloss 2008 die letzte Frau ihren Meister ab.







