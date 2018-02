IHK Saarland startet wieder "WE DO DIGITAL"- Initiative.

Saarländische Digital-Macher gesucht! Alle Unternehmen, die Bits und Bytes als Schlüssel zu mehr Qualität, Tempo und wirtschaftlichem Erfolg verstehen, sind ab sofort wieder eingeladen, ihre digitale Erfolgsgeschichte zu erzählen. Mit der zweiten Auflage der bundesweiten Kampagne „WE DO DIGITAL“ sucht die Organisation der Industrie- und Handelskammern (IHKs) auch 2018 wieder Gesichter und Geschichten rund um eines der aktuellsten Themen überhaupt: Wirtschaft 4.0.



Im Rahmen dieses Wettbewerbs stellen Unternehmen aus dem Saarland und ganz Deutschland unterschiedlichster Branchen ihre Best Practice Beispiele vor. Das können etwa neue digitale Wege zum Kunden, innovative Produkte und Dienstleistungen, der Einsatz digitaler Technologien oder auch komplett neue digitale Geschäftsmodelle sein.



IHK-Hauptgeschäftsführer Heino Klingen: „Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr wieder viele saarländische Betriebe vom Start-up bis zum Traditionsbetrieb an unserer Kampagne teilnehmen werden. Das wäre ein weiterer Schritt auf dem Weg zum „Silicon Saarland“ und damit auch ein stückweit Zukunftssicherung für unser Land.“



Start-ups sowie kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern können ihre Erfolgsstory ab sofort und bis zum 14. Mai unter der Adresse www.WeDoDigital.de einreichen.

Die Gewinner werden am 12. Juni 2018 auf der CEBIT in Hannover ausgezeichnet.





