35 Goldene Meister 2018 aus Buchen und Umgebung - waren Handwerksmeister mit Leib und Seele Meister

Zu einem Gruppenbild stellten sich die Goldenen Meister 2018 mit Landrat Dr. Achim Brötel (auf der Treppe, 6. von rechts), Präsident Alois Jöst (7. von rechts), den Vizepräsidenten Klaus Hofmann (rechts), Martin Sättele (8. von links), Hauptgeschäftsführer Jens Brandt (6. von rechts) und dem Ehrenvizepräsident Gerhard Höfler(4. von rechts) auf. - 35 Goldene Meister 2018 aus Buchen und Umgebung haben vor 50 Jahren die Meisterprüfung absolviert. Präsident Alois Jöst: „Sie waren mit Leib und Seele Meister ,Identifikationsmerkmal für die Menschen. “

Im Rahmen einer Feierstunde hat der Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Alois Jöst, insgesamt 35, „Goldene Meister“ aus Buchen und Umgebung zum Jubiläum des 50. Jahrestages ihrer Meisterprüfung gratuliert. Mit ihrem persönlichen Einsatz hätten sie alle dazu beigetragen, dass das Wort des erfolgreichen Wirtschaftsministers Ludwig Erhards vom „Wohlstand für alle“ Wirklichkeit werden konnte, sagte Jöst. Und wörtlich: „Sie haben Verantwortung übernommen und dafür Sorge getragen, dass junge Menschen eine qualifizierte Ausbildung erhielten“.

„Sie sind das beste Beispiel dafür, dass der Titel des Handwerksmeisters ein Ausweis qualifizierter Kenntnis und Fähigkeit in einem Beruf ist“, rief der Mannheimer Kammerpräsident den Jubilaren zu. Wörtlich: „Sie waren mit Leib und Seele Meister.“

Er machte deutlich, dass man damals „nicht ein bisschen Handwerksmeister mit ein bisschen Betrieb“ sein konnte. Wörtlich: „Sie waren mit Leib und Seele Meister. Sie waren es mit Begeisterung und Leidenschaft. Sie haben Ihren Beruf geliebt.“ Jöst sprach allen Goldenen Meistern seine „große Anerkennung aus für diese Zeit, in der sie etwas Großes geleistet und damit auch ein Stück Wirtschaftsgeschichte für unser Land geschrieben haben.“

Präsident Jöst dankte den Goldenen Meistern für ihre „Gewissenhaftigkeit, Leistungsbereitschaft und auch die Bewahrung traditioneller Werte.“ Und brachte es zugleich auf den Punkt: „Meister wissen wie’s geht!“ Nicht zuletzt habe dies Richard Wagner in seinen Meistersingern so eindrucksvoll in Worte und Musik gefasst: „Verachtet mir die Meister nicht und ehrt mir ihre Kunst“.

Die Goldenen Meister sind für den Mannheimer Kammerpräsidenten zu einem „Identifikationsmerkmal für Menschen in unserem Land“ geworden. Denn durch ihr Wissen und Können hätten sie einen stabilen Mittelstand geschaffen, der heute noch Säule unserer Wirtschaft ist.

Insgesamt 35 Goldene Meister aus Buchen und Umgebung ehrte der Mannheimer Kammerpräsident persönlich durch Überreichen einer Urkunde. Er wünschte allen eine gute Zukunft und gratulierte, auch im Namen der mehr als 12.400 Betriebe, zur goldenen Meisterschaft.

Liste mit den geehrten Jubilaren

Nr. Vorname Name Ort Beruf 1 Otto Alders Remscheid Maler- und Lackierer 2 Gerhard Assel Obrigheim-Asbach Kraftfahrzeugmechaniker 3 Wolfgang Blum Adelsheim Tischler 4 Lothar Braun Buchen Dreher 5 Paul Deckert Königheim Maler- und Lackierer 6 Annelie Diefenbach Seckach Friseur 7 Dagmar Eckerlein Ahorn Maler- und Lackierer 8 Otto Eiermann Höpfingen Gas- und Wasserinstallateur 9 Horst Feist Neckargerach Konditor 10 Reinhold Greulich Bammental Maler- und Lackierer 11 Theodor Häfner Buchen Schreiner 12 Waldemar Hähl Forchtenberg Maurer 13 Franz Handl Leonberg Maler- und Lackierer 14 Rainer Hemberger Buchen Werkzeugmacher 15 Diethelm Hennrich Billigheim-Sulzbach Zimmerer 16 Walter Hofmann Seckach Fleischer 17 Günther Hummel Mosbach Maler- und Lackierer 18 Werner Kehl Buchen Elektroinstallateur 19 Karl Knöller Waldbrunn Mechaniker 20 Manfred Müller Eberbach Kraftfahrzeugmechaniker 21 Klaus Nagel Walldürn Mechaniker 22 Walter Noe Buchen Kraftfahrzeugmechaniker 23 Waltraud Pröger Haßmersheim Fleischer 24 Helmut Pröger Haßmersheim Fleischer 25 Helmut Ruf Laudenbach Maler- und Lackierer 26 Johann Schiller Obrigheim Elektroinstallateur 27 Willi Schirmer Bürgstadt Maler- und Lackierer 28 Gerhard Schlessmann Wertheim-Nassig Maler- und Lackierer 29 Anton Schwandl Aglasterhausen Augenoptiker 30 Gosbert Seitz Leidersbach Maler- und Lackierer 31 Herbert Spinnler Leidersbach Maler- und Lackierer 32 Bernd Veith Eberbach Maler- und Lackierer 33 Volker Vogel Mosbach Maurer 34 Adalbert Wolbert Schwarzach Maurer 35 Wolfgang Wolbert Aglasterhausen Maurer

Bild: Martin Hahn Fotodesign

Handwerkskammer Mannheim

Rhein-Neckar-Odenwald

B1, 1-2

68159 Mannheim