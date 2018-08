Geflüchtete in der dualen Ausbildung – Modellprojekt der Handwerkskammer Erfurt.

BMWi fördert. - Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, hat heute im Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Erfurt den Zuwendungsbescheid für das Modellprojekt „Handwerk verbindet“ überreicht. Ziel des Projekts ist es, Ausbilder und Ausbilderinnen in Handwerksbetrieben in sozialen und interkulturellen Kompetenzen zu schulen und den Erfahrungsaustausch in einem regionalen Netzwerk zu ermöglichen. Christian Hirte erklärte: „Handwerksbetriebe bilden zunehmend junge Geflüchtete aus. Das ist eine Chance für deren gesellschaftliche Integration.

Ein entscheidender Faktor dafür ist, dass Ausbildende und Auszubildende ihre unterschiedlichen Kulturen kennenlernen und respektieren. Das stärkt die soziale Kompetenz, die heute während der Ausbildung ebenso wichtig ist wie Fachwissen. Uns fehlen Fachkräfte in Deutschland. Die Ausbildung im eigenen Betrieb ist ein wichtiger Baustein, sich passgenau Fachkräfte von morgen zu sichern. Die Modellprojekte zur Stärkung der sozialen Kompetenz in der dualen Ausbildung unterstützen das.“

Karl Sebastian Schulte, Geschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), führt aus: „Eine duale Ausbildung ist für Geflüchtete und Handwerksbetriebe trotz des hohen Engagements beider Seiten kein Selbstläufer. Da müssen alle Beteiligten viel Einfühlungsvermögen, Empathie und gegenseitiges Verständnis aufbringen, damit am Ende der gemeinsame Erfolg einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung steht. Dafür sind entsprechende Unterstützungsangebote für die betriebliche Praxis ein wichtiger Beitrag. Das vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Modellprojekt „Handwerk verbindet“ der Handwerkskammer Erfurt ist ein solches Beispiel.“

Thomas Malcherek, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Erfurt, erklärt: „Wir wollen unsere Betriebe bei der Fachkräftegewinnung unterstützen. Mit unserem Modellprojekt sensibilisieren wir Ausbildende und Beschäftigte für das Thema soziale und kulturelle Kompetenz. Damit schaffen wir die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit in der Ausbildung und führen unsere Auszubildenden zu einem erfolgreichen Abschluss“.

Bei einem Rundgang durch das Berufsbildungszentrum in Erfurt informierte sich Christian Hirte über die Angebote der Handwerkskammer für die Ausbildungsbetriebe der Region. Er diskutierte mit Betriebsleitern und Auszubildenden über ihre Beweggründe, am Modellprojekt teilzunehmen.

Bislang hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie über 20 Modellprojekte und Projektverbünde zur Stärkung sozialer Kompetenz in der dualen Ausbildung gefördert. Der Schwerpunkt liegt auf Projekten zur Integration von Flüchtlingen. Die neu entwickelten Lösungen wie Ausbildungstandems, Smartphone-Apps und Online-Lernplattformen werden allen interessierten Ausbildungsbetrieben zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen dazu unter http://s.dlr.de/vw83.



