Kreishandwerkerschaft Emsland Mitte-Süd: Viel Lob in Lingen für die „Denkfabrik Hagemann“.

Ein passendes Geschenk hatte Kammerpräsident Rainer Möhle (links) für Horst Hagemann mitgebracht. - Von einer „Ära, die zu Ende geht“, war am Donnerstagabend im Saal Sperver in Brögbern die Rede. Andreas Nünemann, Vorsitzender Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Emsland Mitte-Süd, verwendete die Formulierung für Horst Hagemann. Der Hauptgeschäftsführer wurde nach 30-jähriger Tätigkeit an verantwortlicher Stelle der Organisation in den Vorruhestand verabschiedet. Hagemann hatte den Schritt selbst gewählt, vor Jahren schon mit seinem Arbeitgeber auf dieses Datum hin eine Vereinbarung getroffen und mit seiner Ehefrau Rosi besprochen.

Doch als es nun tatsächlich so weit war, war dem sonst so kontrolliert wirkenden 58-Jährigen die Bedeutung dieses emotionalen Moments anzusehen. Jeder der rund 100 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Schulen, Behörden, Finanzdienstleistern und Verbänden spürte, dass hier jemand ging, der seinen Beruf mit Leidenschaft, Gestaltungskraft – und sichtbaren Ergebnissen – ausgefüllt hat. Das wurde auch in den Reden an diesem Abend bei der Verabschiedung von Hagemann deutlich.



Die Formulierung, dass eine Ära zu Ende gehe, sage man nicht leichtfertig daher, betonte Nünemann. Aber allein die Zahl derer, die zu dieser Feierstunde gekommen seien, drücke die Wertschätzung aus, die Hagemann genieße, meinte der Bauunternehmer aus Haren. Unter den Ehrengästen waren neben Landrat Reinhard Winter und Oberbürgermeister Dieter Krone der neue Präsident der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, Reiner Möhle, sein Vorgänger Peter Voss und Hauptgeschäftsführer Sven Ruschhaupt. Foto: Thomas Pertz

Kreishandwerkerschaft Emsland Mitte-Süd

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Sitz: Beckstraße 21, 49809 Lingen (Ems)