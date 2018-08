Neue Sachverständige im Handwerk für Unterfranken vereidigt.- Neutrale Expertise gefragt.

Ab sofort sind drei neue Sachverständige für den Handwerksbereich in der Region Unterfranken im Einsatz. - Vereidigung neuer Sachverständiger (v. l.): Walter Heußlein, Präsident der Handwerkskammer für Unterfranken, Uwe Schwaigerer aus Bischbrunn, neuer Sachverständiger im Metallbauerhandwerk, Teilgebiet Konstruktionstechnik, Andreas Gugel aus Neubrunn, neuer Sachverständiger für das Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk, Thomas Röll aus Bad Neustadt, neuer Sachverständiger für das Metallbauerhandwerk, und Wolfgang Bauer, Abteilungsleiter Rechts- und Unternehmensberatung der Handwerkskammer für Unterfranken. Foto: Daniela Hartmann



Neutrale Expertise gefragt

Die offizielle Vereidigung der unterfränkischen Handwerksmeister, die die spezielle Sachkundeprüfung in den vergangenen Monaten erfolgreich absolviert haben, fand Ende August in der Handwerkskammer für Unterfranken statt.

Als unabhängige Experten erstellen Sachverständige Gutachten für Gerichte, Behörden oder private Auftraggeber und sind in vielen Fachbereichen gefragt. In den Sachgebieten Metallbau sowie Fliesen-, Platten- und Mosaiklegen wurden am vergangenen Donnerstag, 23. August 2018, drei neue Sachverständige durch die Handwerkskammer für Unterfranken vereidigt. Walter Heußlein, Präsident der Handwerkskammer für Unterfranken nahm bei der offiziellen Vereidigung den Schwur ab und überreichte die offiziellen Siegel und Urkunden. Neue öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige sind nun im Metallbauerhandwerk Thomas Röll, Metallbauermeister aus Bad Neustadt, sowie im Teilgebiet Konstruktionstechnik des Metallbauerhandwerks, Uwe Schwaigerer, Maschinenbaumechanikermeister aus Bischbrunn. Für das Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk wurde Andreas Gugel, Steinmetz- und Steinbildhauermeister aus Neubrunn, öffentlich bestellt und vereidigt, der bereits seit 2015 die Sachverständigen-Tätigkeit im Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk ausübt. Die erforderliche Sachkundeprüfung für die jeweiligen Aufgabengebiete hatten die Vereidigten zuvor im Zeitraum von März bis Juni 2018 erfolgreich bestanden. Aktuell sind rund 100 Sachverständige durch die Handwerkskammer für Unterfranken öffentlich bestellt und vereidigt.

Sachverständige hinzuziehen

Bei der Erstellung unabhängiger Gutachten zu bestimmten Sachverhalten können öffentliche und private Auftraggeber auf die Sachverständigen des Handwerks zurückgreifen. Passende Ansprechpartner finden sie beispielsweise über die Sachverständigensuche auf der Homepage der Handwerkskammer oder über die kostenlose mobile App „Sachverständigenradar“. Darüber hinaus erteilt die Handwerkskammer für Unterfranken auch telefonische Auskünfte.

Weitere Informationen unter: www.hwk-ufr.de/sachverstaendige

Handwerkskammer für Unterfranken

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Rennweger Ring 3 - 97070 Würzburg