Handwerk und Architektur - Klimaschutzpartner des Jahres 2019 ausgezeichnet

Innovative Vorbilder: Am Montagabend wurden die Preisträger des Wettbewerbs „Klimaschutzpartner des Jahres“ gekürt. Drei Projekte, die in besonders herausragender Weise Energieeffizienz und Klimaschutz umsetzen, gingen als Sieger aus dem Wettbewerb hervor. 28 Projekte waren im Wettbewerb um den traditionsreichsten Klimaschutzpreis der Wirtschaft in Berlin angetreten. Die Verleihung fand im Rahmen der Berliner Energietage im Ludwig Erhard Haus statt. In der Kategorie „Erfolgreich realisierte Projekte“ wurde die Schornsteinfeger Bezirksgruppe Friedrichshain-Kreuzberg für das Projekt „Dienstleistungen CO2-neutral ausführen“ ausgezeichnet. Ziel des Projektes ist es, die Dienstleistungen des Berliner Schornsteinfegerhandwerk flächendeckend klimaneutral auszuführen. Die Schornsteinfegerbetriebe in Friedrichshain-Kreuzberg gehen hier als Vorbild voran.

Regine Günther, Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz und Laudatorin: „Die jungen Menschen, die jeden Freitag für den Klimaschutz demonstrieren, fordern von uns Lösungen. Zu diesen Lösungen müssen wir alle beitragen. Das Projekt der Schornsteinfeger aus Friedrichshain-Kreuzberg zeigt, dass gute Ideen, die klein beginnen, große Wirkung haben. Der Ansatz, Handwerksleistungen CO2-neutral zu erbringen, ist auf das gesamte Handwerk übertragbar. Dazu erweist sich, dass Klimaschutz und betriebswirtschaftlicher Erfolg zusammen gehen: die Betriebe sparen Energiekosten und können zugleich ihren CO2-Aussstoß deutlich verringern. Das Projekt zeigt eindrucksvoll die Innovationskraft des Handwerks.“



Der Preis in der Kategorie „Erfolgversprechende innovative Planungen“ ging an die Deimel Oelschläger Architekten Partnerschaft mit dem Projekt Quartier Wir, Berlin-Weissensee. Im Stadtteil Weißensee entsteht ein soziales und nachhaltiges Stadtquartier in Holzbauweise. Mit Schwimmbad und Kita entsteht auch ein quartiersübergreifendes Angebot an die Umgebung.

Klimaschutzpartner des Jahres 2019 ausgezeichnet



Christine Edmaier, Präsidentin der Architektenkammer und Laudatorin würdigte das Unternehmen in ihrer Laudatio: „Das Quartier „Wir“ in Weißensee überzeugt vor allem durch seinen ganzheitlichen Ansatz. Neben der CO2 freundlichen Verwendung von Holz, als direktem Beitrag zum Klimaschutz, tragen gerade auch der innovative Mix relativ kleiner Individualflächen zugunsten großzügiger Gemeinschaftsangebote, die soziale Mischung und die Mischung der Wohn- und Eigentumsformen, zu einem langfristig nachhaltigen Wohnstandort bei.“



Den Anerkennungspreis für herausragende Projekte öffentlicher Einrichtungen erhielt die Berliner Feuerwehr für das Projekt Hybrides Löschfahrzeug für die Berliner Feuerwehr. Die Berliner Feuerwehr plant die Beschaffung und Erprobung eines innovativen Löschfahrzeugs. Damit betritt sie technologisches Neuland, hier wird die Berliner Feuerwehr gemeinsam mit einem Fahrzeughersteller noch Entwicklungsarbeit leisten. Ziel ist, den Einsatz des Fahrzeugs zu über 80% rein elektrisch zu betreiben.



Die Laudatorin Tanja Wielgoß, Vorstandsvorsitzende bei der Vattenfall Wärme Berlin AG: „Die Berliner Feuerwehr ist Retterin in der Not und mit ihrer Innovationspartnerschaft für Deutschlands erstes Elektrolöschfahrzeug zeigt sie eindrucksvoll, wie wichtig ihr das Ziel der Klimaneutralität ist.“



Die Preisträger und Kandidaten sind während der Berliner Energietage bis zum 22. Mai 2019 im Rahmen einer Plakatausstellung zu sehen und werden unter www.klimaschutzpartner-berlin.de veröffentlicht. Der Wettbewerb 2019 wurde mit freundlicher Unterstützung der Vattenfall Wärme Berlin AG durchgeführt.

Das Bündnis „Klimaschutzpartner Berlin“ ist ein Zusammenschluss von Architektenkammer Berlin, Baukammer Berlin, BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V., Handelsverband Berlin-Brandenburg e.V., Handwerkskammer Berlin und IHK Berlin.

IHK Berlin | Fasanenstraße 85 | 10623 Berlin