Französische Auszubildende erkunden deutsche Handwerksbetriebe

Gelebte Internationalität im Handwerk - Zehn französische Lehrlinge und zwei Ausbilderinnen sind zurzeit im Ammerland zu Gast. - Zwei Wochen lang erhalten zehn junge Franzosen, die eine Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker machen, wertvolle Einblicke in den deutschen Arbeitsalltag. Im Rahmen der Partnerschaft der beiden Handwerkskammern Charente-Maritime in La Rochelle und Oldenburg lernen die Auszubildenden Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Eine spannende Herausforderung ist dabei die Sprachbarriere. „Diese Hürde wird aber meistens mit Zeigen und Nachmachen überwunden“, weiß Kirsten Grundmann, die diesen Austausch in ihrer Funktion als Mobilitätsberaterin der Handwerkskammer organisiert.

Die Franzosen sind bis Donnerstag, 27. Juni in den Werkstätten und bei den Kunden der Betriebe im Einsatz.

Die Betriebe sind:

Jürgen Kreye Baumschultechnik, Kayhauserfeld

Raiffeisen Technik Nord-West GmbH, Wiefelstede

Claas Weser Ems GmbH, Westerstede

Klarmann Bau- und Landmaschinen GmbH, Westerstede

Martin Maschinenvertrieb GmbH, Bad Zwischenahn

Werner Marken, Edewecht

