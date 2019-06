EHRENAMT bewegt – Handwerk sagt DANKE

Das ehrenamtliche Engagement für die Integration geflüchteter Menschen ist in NRW eine wichtige und starke Säule des Integrationserfolgs. Diese Hilfsbereitschaft und Unterstützung ist es, die unserer Willkommenskultur in NRW ein Gesicht gibt und Menschen mit Fluchterfahrung nicht nur Hoffnung und Perspektive, sondern vor allem auch Heimat und neues Selbstvertrauen vermittelt. - Mit einem offenen Brief, einer Erklärung sowie einem Plakatmotiv wendet sich der Beirat »Integration von Flüchtlingen in Arbeit und Ausbildung« der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in NRW, dessen Mitglied unter anderem der Westdeutsche Handwerkskammertag ist, am 26.06.2019 an alle ehrenamtlich Helfende, Unterstützende und Begleitende in NRW.





Für ein Ehrenamt – das bewegt.



Im Mittelpunkt der NRW-Gemeinschaftsaktion von Wirtschaft und Politik, Verwaltung und Kultur steht der GeDANKE, Ehrenamt zu würdigen, danke zu sagen und dabei gleichfalls den unschätzbaren Gewinn von Integration für unser aller Leben in NRW zu betonen.





Offener Brief an Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe NRW* sagt DANKE!



Sie sind wie viele andere bereit, Ihre Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen unentgeltlich für geflüchtete Menschen bei der Integration in Arbeit und Ausbildung einzusetzen.



Sie haben sich für Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten und bei uns in Deutschland Zuflucht gesucht haben in hohem Maße engagiert.



Dabei ging es nicht nur um elementare Dinge wie Essen, Trinken, Kleidung und Unterkunft, sondern um das menschliche Miteinander. Sie hören zu und sind für die vielen Menschen in den unterschiedlichsten Situationen da, wenn Sie gebraucht werden.



Sie sind Erklärer, Türöffner, Problemlöser und Unterstützer!



Wir sind dankbar, wenn wir sehen und erleben, wie herzlich und mit wie viel Begeisterung Sie sich für die Menschen einsetzen, die mit der Hoffnung auf eine Zukunft ohne Krieg zu uns kommen.



Wir danken Ihnen für Ihr Engagement, das viele von Ihnen zusätzlich zu ihren eigenen Aufgaben leisten und dennoch als selbstverständlich empfinden. Dieses Engagement verleiht den Betroffenen das Gefühl, dass ihre Anliegen wichtig sind und dass sie gesehen und gehört werden. Sie sind für unsere Gesellschaft eine wichtige Säule und unverzichtbar!



Die aktuelle Situation zeigt, dass wir weiterhin auf die Hilfe von Ehrenamtlichen angewiesen sein werden. So ist auch künftig jede helfende Hand gefragt.



Ihre Hilfsbereitschaft, Ihre Empathie und Ihr tägliches Engagement ist ein gar nicht zu überschätzender Beitrag zum menschlichen Miteinander in unserer Gesellschaft! Dafür sprechen wir Ihnen unseren Respekt und unsere Anerkennung aus und bedanken uns herzlich bei Ihnen.

Wir wünschen Ihnen viele wertvolle und bereichernde Erfahrungen und Begegnungen und hoffen, dass Sie ihrem Ehrenamt treu bleiben und dass Sie mit Ihrem Handeln weitere Menschen motivieren, sich ebenfalls zu engagieren.



Mit freundlichen Grüßen WESTDEUTSCHER HANDWERKSKAMMERTAG



Hans Hund Andreas Oehme Präsident Geschäftsführer