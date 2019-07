Gegen den Fachkräftemangel - 16 neue Betriebswirte des Handwerks erhielten Urkunden.

Kammerpräsident Jöst: „Bleiben Sie wissbegierig und leistungsorientiert“ - Umfassende Bildung in Betriebs- und Volkswirtschaft, Recht und Personalführung. - Die erfolgreichen Betriebswirte stellten sich mit Kammerpräsident Alois Jöst (1. Reihe, 1. von links), Vizepräsident der Handwerkskammer Klaus Hofmann (1. Reihe, 1. von rechts), Stellvertretender Hauptgeschäftsführer Christian Berg (letzte Reihe, 1. von rechts), Geschäftsführer der Handwerkskammer Hans-Fred Herwehe (2. Reihe, 1. Von links) und Jahrgangsbester Patrick Krapp (2. Reihe, 1. von rechts) dem Fotografen. - 16 neue Betriebswirte des Handwerks erhielten am Tag der Berufsorientierung in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ihre Zeugnisse aus der Hand von Kammerpräsident Alois Jöst. Er gratulierte den Absolventinnen und Absolventen, die den berufsbegleitenden Studiengang zum Betriebswirt bzw. zur Betriebswirtin erfolgreich abgeschlossen haben. Dass die Absolventen dank einer gelungenen Mischung aus theoretischem Wissen und betrieblicher Praxis nun als im Handwerk dringend benötigte Fach- und Führungskräfte äußerst gefragt sind, machte Jöst in seinem Grußwort deutlich: „Sie sind jetzt in der Theorie geschult, konnten aus der Praxis Beispiele einfließen lassen und sind nunmehr bereit, Führungsaufgaben zu übernehmen.“

Die umfassende Bildung in den Themen Betriebs- und Volkswirtschaft sowie Recht und Personalführung machten die Betriebswirte zu „wertvollen Mitarbeitern im Handwerk, die auch für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet sind“. Jetzt sei es an der Zeit, so Jöst weiter, mit dem erlernten Wissen in die Welt zu gehen und das Gelernte anzuwenden.

Raus aus der Theorie, rein in die Praxis – für die 16 Betriebswirte der Bildungsakademie Mannheim fiel mit der Urkundenübergabe der Startschuss für eine Karriere auf der Überholspur. „Bleiben Sie wissbegierig, bleiben Sie Ideensammler und bleiben Sie leistungsorientiert – das Handwerk braucht Sie“, appellierte Jöst an die Absolventen.



Jahrgangsbester wurde Patrick Krapp, Serviceberater aus einem Heidelberger Autohaus. Mit der Note 1,44 war er landesweit bester Betriebswirt und erhielt die Adalbert-Seifriz-Urkunde aus den Händen des Mannheimer Kammerpräsidenten.

Weitere Informationen zu den Lehrgängen der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald gibt es online unter www.hwk-mannheim.de in der Navigation unter Weiterbildung, Kurse und Seminare.

