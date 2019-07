Ostfriese Garrelt Duin zum neuen Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer zu Köln gewählt

Garrelt Duin, ein echter Ostfriese, der am 2. April 1968 in Leer geboren wurde, gehörte von 1996 bis 2006 dem Rat der Gemeinde Hinte an. - Duin wird seinen Wohnsitz von Essen nach Köln verlagern. In seiner Rede bei der Tagung der Vollversammlung betonte er, dass er Mitglied der SPD bleiben wird, aber vor zwei Jahren, als er sich 2017 zum Ausstieg aus der Politik entschieden hatte, alle Ämter niedergelegt hat. Seit eineinhalb Jahren ist er der Personalverantwortliche für Thyssen-Krupp Anlagenbau. „Vom Großkonzern zur Interessenvertretung von 33.000 Handwerksbetrieben, von der SPD zum deutschen Handwerk: das ist ein doppelter Aufstieg“, mit diesen launigen Worten gratulierte Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), dem 51-jährigen Ostfriesen Duin zur erfolgreichen Wahl.

Foto: Tom Zygmann

