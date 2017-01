Handwerk fordert höheren Stellenwert der dualen Ausbildung.

Neujahrsempfang der Handwerkskammer Um mehr jungen Menschen die Perspektive eines gewerblich-technischen Berufes aufzuzeigen, braucht Deutschland einen Berufsbildungspakt 2.0. Thomas Keindorf, Präsident der Handwerkskammer Halle, stellte diese Forderung auf dem heutigen Neujahrsempfang der Kammer vor.

Der Kammerpräsident nutzte die Präsenz des Ministerpräsidenten, Dr. Reiner Haseloff, und weiterer Mitglieder der Landesregierung, um für mehr Unterstützung der ausbildenden Unternehmen, Berufsschulen und Bildungszentren der Wirtschaft zu werben.



„Das Handwerk fordert ein ausgewogenes Verhältnis von Ausbildung und Studium zu erreichen. Denn sonst bleibt Deutschland in Zukunft ein Zeichentisch voller schöner Pläne, die niemand in die Praxis umsetzen kann“, sagte Thomas Keindorf in seiner Ansprache an die rund 130 Gäste des Neujahrsempfangs. Weiter hinterfragte der Präsident die bestehende staatliche Finanzierung der beruflichen Ausbildung: „Wenn fast die Hälfte aller Schulabgänger in die duale Ausbildung geht, muss es legitim sein, Chancengleichheit bei der Finanzierung einzufordern.“



