Stärkung der beruflichen Bildung im Handwerk durch neues web-Portal.

Bildungsinteressierten Handwerkerinnen und Handwerkern präsentiert sich die Webseite als übersichtliches Portal zu den hessischen Bildungszentren. „Wer sich in einem Handwerk aus-, fort- oder weiterbilden möchte, kann sich hier einen guten Überblick über die hessischen Bildungszentren und ihr Angebot verschaffen“, meint auch der Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, Mathias Samson.

Neues Portal der handwerklichen Bildungszentren in Hessen. Die überregionale Zusammenarbeit der Bildungszentren des Handwerks in Hessen dokumentiert sich ab sofort auch in einer gemeinsamen Internetpräsenz. Zum Jahresbeginn startet diese unter der Adresse www.bildung-handwerk-hessen.de. „Kooperation der Bildungs­zentren und gemeinsame Servicestelle – mit diesem Konzept verfolgen wir in Hessen einen Ansatz zur Stärkung der beruflichen Bildung im Handwerk, der bundesweit einmalig ist“, so Bernhard Mundschenk, Geschäftsführer des Hessischen Handwerkstages (HHT). Redaktionell betreut wird der Internetauftritt von der mit Förderung der Landesregierung eingerichteten Servicestelle der Bildungszentren des Handwerks in Hessen.

Der Wirtschaftsstaats­sekretär zeigt sich überzeugt, dass durch die Servicestelle und das neue Internetportal die überregionale Zusammenarbeit der Bildungszentren des Handwerks einen weiteren Motor der Qualitätsentwicklung bekommen habe. „Hessen braucht ein starkes Handwerk, das seine Wettbewerbsfähigkeit aus der Qualifikation schöpft“, so Samson.

Das neue Internetportal leitet direkt zu den Internetseiten der einzelnen Bildungszentren mit ihren Kursen und Lehrgängen weiter. Besucher der Webseite werden kurz und prägnant über die grundlegenden Bildungswege und Karrieremöglichkeiten im Handwerk informiert. Eine weitere Zielgruppe der Internetpräsenz sind Dozenten, die in den Bildungszentren des Handwerks unterrichten wollen. Sie können sich auf der Webseite mit ihrem Lehrangebot registrieren, um auf diese Weise ihren Aktionsradius in Hessen zu vergrößern und direkt mit Bildungszentren ihrer Wahl in Kontakt zu treten.

Mit einer Anschubförderung des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung hatte die Servicestelle der Bildungszentren des Handwerks in Hessen 2016 ihre Arbeit aufgenommen. Auch die 40 Bildungszentren des Handwerks in Hessen beteiligen sich an der Finanzierung durch eigene Beiträge. Die Zentren in unterschiedlicher Trägerschaft von Handwerkskammern, Fachverbänden, Kreis­handwerkerschaften und Innungen, die unter dem Dach des Hessischen Handwerkstages als der Spitzen­organi­sation des Handwerks ihre Kooperation seit mehreren Jahren vorantreiben, versprechen sich von der neuen Website positive Effekte. Die Servicestelle in Wiesbaden wird geleitet von Carmen Hammer.

Die Servicestelle der Bildungszentren des Handwerks in Hessen wird gefördert aus Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung.

