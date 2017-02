Handwerk in Bestform auf der IHM 2017 in München.

Vorzeigebetriebe aus dem Land des Handwerks. - Mehrfach ausgezeichnete Unternehmen, Hidden Champions und herausragende Handwerker: Auf dem Gemeinschaftsstand "Land des Handwerks" in Halle C2 auf der Internationalen Handwerksmesse präsentieren elf Betriebe ihre handwerklichen Spitzenleistungen "Made in Germany".

Als Aussteller auf dieser Vorzeigeplattform sind sie vom 08. bis 14. März auf dem Messegelände München Botschafter ihrer Region, ihrer Handwerkskammer und ihres Verbands auf dem Jahresereignis des Handwerks in Deutschland.

Mit dabei ist unter anderem die MetallArt Metallbau Schmid GmbH (www.metallart-gmbh.de). Ihre Treppen und Geländer sind wahre Hingucker in Unternehmen und Villen ebenso wie in Verwaltungsgebäuden oder auf Jachten. Wer das Unternehmen beauftragt, sucht das Außergewöhnliche. "Wir bauen Skulpturen", sagt Geschäftsführer Johannes Schmid, denn seine Treppen ziehen die Blicke auf sich. Gefertigt im baden-württembergischen Salach sind die Treppen "Made in Germany" nicht nur gefragt in Deutschland, sondern auch in China, der Schweiz, Frankreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Auf dem "Land des Handwerks" zu Gast ist auch Cisoventex aus Aachen (www.cisoventex.de), einer von nur noch drei Betrieben in ganz Deutschland, in dem so genannte Scherenarmmarkisen gefertigt werden. Gefragt sind die überdimensionalen Schattenspender vor allem in Gastronomie und Hotellerie. Vor seiner Ausbildung zum Rollladen- und Sonnenschutztechniker studierte Cisoventex-Geschäftsführer Georg Nüssgens Mathematik - ein Vorteil, geht es doch bei der Planung und Fertigung der Markisen oft um zehntel Millimeter. Für die Berechnung entwickelte Nüssgens sogar ein eigenes Computerprogramm.

Edles Leder, hochwertige Verarbeitung, besondere Designs: Nils Bergauer fertigt Lederhandschuhe nach Maß. In seiner Manufaktur (www.lederhandschuh-manufaktur.de) ent-stehen sehenswerte Unikate mit Ziernähten, Initialen, farbigen Zwischenfingern und Schleifen. Der 33-Jährige übernimmt aber auch größere Aufträge. So hat er vor kurzem für eine Show des Friedrichstadtpalastes in Berlin Handschuhe nach den Designs von Jean Paul Gaultier gefertigt. Auf der Messe zeigt er in einer kleinen Werkstatt, wie seine besonderen Handschuhe entstehen.

Lange bevor Kaffeeautomaten, Staubsauger oder Küchenmaschinen in Produktion gehen, entstehen sie bei Modell-N (www.modell-n.de) in Moorenweis. Designer großer Hersteller schicken ihre digitalen 3D-Entwürfe und ihre Vorstellungen für kommende Produkte an den Handwerksbetrieb, wo dann aus Acrylglas, Aluminium oder Schaumstoffen Proportions-, Funktions- und Anschauungsmodelle entstehen. Die meisten Einzelteile werden computergesteuert gefräst und bearbeitet, anschließend setzen die Handwerker das Modell zusammen, lackieren es, polieren Oberflächen und ergänzen elektronische Features bis das Ergebnis täuschend echt aussieht. Zu den Auftraggebern des Handwerksbetriebs gehören unter anderem BSH Hausgeräte, Liebherr, Loewe, Viessmann, Bora, Grenzebach und Lebus.

Außerdem auf dem "Land des Handwerks" zu sehen sind die MESSTEC Power Converter GmbH (Penzberg), Sattler Lighting (Göppingen), Möcke- Stahlbau-Schlosserei (Schiltach), B&B Dentalservice (Halle), Reuter Technologie (Alzenau), Riebl Siebdruck (Ergolding) und Oberle Gesunde Schuhe (Ettenheim).

