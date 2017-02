Handwerkskammer entlastet mit Vermittlungsverfahren die Gerichte

Schlichten statt richten - Die Schlichtungsstelle der Handwerkskammer Wiesbaden war im vergangenen Jahr in 404 Fällen (Vorjahr 382) für Handwerksbetriebe und deren Vertragspartner kostenfrei vermittelnd tätig. Die Mehrzahl der Fälle konnte außergerichtlich und gütlich gelöst werden.

Dieses kostenfreie Angebot der kammereigenen Rechtsberatung richtet sich an die knapp 26.000 Mitgliedsbetriebe der Handwerkskammer und hilft Handwerkern und ihren Kunden außergerichtlich bei Missverständnissen oder Streitigkeiten die Vermittlung und den Ausgleich zu suchen.

Schlichtungsstelle als wichtiges Dienstleistungsangebot

„Dieses Dienstleistungsangebot entlastet die Gerichte und ist ein bedeutender Beitrag zur Kundenzufriedenheit. In teilweise zeitintensiven Vermittlungsgesprächen, die bei Bedarf auch vor Ort durchgeführt werden, wurde der Ausgleich zwischen den Beteiligten häufig gefunden“, so Hauptgeschäftsführer Bernhard Mundschenk. Erfreulich sei, dass in den meisten Fällen die Missverständnisse und Differenzen durch die Schlichtungsstelle aufgeklärt und beigelegt werden konnten und dass Betrieb und Auftraggeber zufrieden auseinandergingen, so Mundschenk. Das spare Gerichts- und Anwaltskosten, aber auch Nerven und sorge letztlich für den Ausgleich zwischen Handwerkern und Kunden.

216 Sachverständige aus 44 Handwerksberufen

Neben der Schlichtungsstelle sorgen die 216 öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen der Handwerkskammer Wiesbaden durch Privatgutachten und die sachverständige Beratung der Gerichte für den Ausgleich bei Streitigkeiten zwischen Handwerkern und ihren Kunden. In 44 Handwerksberufen und drei handwerksähnlichen Gewerben steht den Gerichten und den Handwerkskunden umfassender Sachverstand zur Verfügung.

Die Sachverständigendatenbank des Handwerks ist im Internet unter www.svd-handwerk.de zu finden. Die Schlichtungsstelle ist telefonisch unter 0611 136-168 oder per E-Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu erreichen.

