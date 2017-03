Handwerkskammer Wiesbaden verleiht Urkunden für langjährige Prüfungsausschussmitglieder.

Dank an Ehrenamtliche. Das langjährige ehrenamtliche Engagement von Prüfungsausschussmitgliedern in Meisterprüfungs- und Fortbildungsausschüssen hat die Handwerkskammer Wiesbaden in einer Feierstunde gewürdigt. Gemeinsam mit Hauptgeschäftsführer Bernhard Mundschenk zeichnete Präsident Klaus Repp neun Männer mit einer Ehrenurkunde aus.

Sieben Prüfer erhielten die Ehrung für mehr als 10-jährige aktive Mitarbeit in einem Prüfungsausschuss. Zwei weitere Prüfer wurden anlässlich ihres Ausscheidens aus einem Prüfungsausschuss nach mehr als zwei Jahrzehnten aktiver Mitarbeit geehrt.

Nach der Ehrenordnung erhält die Ehrenurkunde der Kammer, wer mehr als 10 Jahre in der Handwerksorganisation , wie z.B. den Prüfungsausschüssen ehrenamtlich tätig war. Damit soll das ehrenamtliche Wirken für Qualifizierung und Qualität im Handwerk gewürdigt werden. Kammerpräsident Klaus Repp sagte: „Menschen wie Sie geben dem Handwerk ein Gesicht. Menschen mit Wissen, Menschen mit Visionen, Menschen mit Gestaltungskraft.“

„Ehrenamt ist nicht selbstverständlich. Sie stellen Ihre beruflichen und privaten Interessen hinten an, um sich der Qualität des handwerklichen Nachwuchses zu widmen“, lobte der Kammerpräsident die Ausschussmitglieder. Die geehrten Ehrenamtsträger seien ein Teil des goldenen Bodens des Handwerks. Ohne sie gäbe es die hohe Qualität der Ausbildung nicht.

