Handwerkskammer Freiburg würdigt besondere Meisterleistungen.

Förderpreise im Gesamtwert von 17.500 Euro vergeben. Mit der Meisterfeier in der SICK-Arena der Messe Freiburg ehrte die Handwerkskammer Freiburg alle Handwerks-Meisterinnen und -Meister, die 2017 ihren Meistertitel erworben haben. Einige der Absolventen konnten dank hervorragender Leistungen neben ihrem Meisterbrief auch einen Förderpreis in Empfang nehmen. Insgesamt wurden sieben Preise im Gesamtwert von 17.500 Euro vergeben.

Johannes Ullrich, Präsident der Handwerkskammer Freiburg, gratulierte den Preisträgern zu den Auszeichnungen und dankte den Preisstiftern für ihr Engagement. Mit den Preisen würden die individuellen Leistungen der Preisträger angemessen gewürdigt, aber auch die Wertschätzung für das gesamte Handwerk in der Region verdeutlicht. - Die Förderpreisträger gemeinsam mit den Förderpreisstiftern (i.Bild o. v.l.n.r.): Petra Spitzmüller, stv. Geschäftsführerin der AOK Südlicher Oberrhein; Michael Henninger, Förderpreisträger der AOK Südlicher Oberrhein; Marc-Kevin Reinbold, Förderpreis der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau; Daniel Weis-Schiff, Energiewende-Förderpreisträger der badenova AG & Co. KG; Johannes Ullrich, Präsident der Handwerkskammer Freiburg; Wiebke Hermann, Förderpreisträgerin der IKKclassic „Meisterin des Jahres 2017“; Klaus Riesterer, Regionalgeschäftsführer der IKKclassic Freiburg; Bernd Finkenzeller, Förderpreisträger der Signal Iduna-Gruppe; Mario Mager, Gebietsdirektor Signal Iduna Freiburg; Joachim Jenne, Förderpreisträger der Volksbank Freiburg eG; Alexander Vogel, Leiter Branchenzentrum Handwerk und produzierendes Gewerbe der Volksbank Freiburg eG; Thomas Keller, Preisträger des Willy-Kempter-Förderpreises der Emil Färber GmbH & Co . KG; Manfred Kempter, Geschäftsführer der Emil Färber GmbH & Co. KG. Foto: HWK FR/Felix Risch.

Förderpreis der AOK – Die Gesundheitskasse Südlicher Oberrhein

Der Förderpreis der AOK Südlicher Oberrhein im Wert von 2.500 Euro ging in diesem Jahr an Michael Henninger, Zimmermeister aus Ettenheim. Petra Spitzmüller, stv. Geschäftsführerin der AOK Südlicher Oberrhein, übergab den Preis für hervorragende Leistungen bei der Meisterprüfung. Henninger ist bester Jungmeister seines Handwerks.

Energiewende-Förderpreis der badenova AG & Co. KG

Der Förderpreis des regionalen Energieversorgers badenova ging in diesem Jahr an den Installateur- und Heizungsbauermeister Daniel Weis-Schiff aus Lahr. Mit der mit 2.500 Euro dotierten Auszeichnung würdigen die Stifter die besonderen Leistungen in der Meisterprüfung und das klare Bekenntnis des Jungmeisters zur Energiewende. Weis-Schiff ist bester Jungmeister seines Handwerks.

Willy-Kempter-Förderpreis

Den von der Firma Emil Färber GmbH & Co. KG in Emmendingen gestifteten und mit 2.500 Euro dotierten Willy-Kempter-Preis erhielt in diesem Jahr Thomas Keller, Fleischermeister aus Schallstadt. Manfred Kempter, Geschäftsführer der Emil Färber GmbH & Co. KG, überreichte ihm den Preis als Anerkennung für die besten Leistungen bei der Meisterprüfung im Fleischer-Handwerk. Keller ist bester Jungmeister seines Handwerks.

Förderpreis der IKKclassic – „Meisterin des Jahres“

Als beste Jungmeisterin des gesamten Jahrgangs erhielt Wiebke Hermann, Konditormeisterin aus Buchenbach, den Förderpreis „Meisterin des Jahres“ der IKKclassic. Überreicht wurde ihr der Preis in Höhe von 2.500 Euro durch Klaus Riesterer, Regionalgeschäftsführer der IKKclassic-Regionaldirektion Südlicher Oberrhein. Wiebke Hermann ist zudem Beste aller Jungmeister 2017.

Förderpreis der SIGNAL-IDUNA Gruppe

Der mit 2.500 Euro dotierte Förderpreis der SIGNAL-IDUNA Gruppe wurde in diesem Jahr an Kraftfahrzeugtechnikmeister Bernd Finkenzeller aus Berghaupten verliehen. Mario Mager, Gebietsdirektor der SIGNAL-IDUNA Freiburg, überreichte ihm den mit 2.500 Euro dotierten Preis für seine hervorragenden Leistungen bei der Meisterprüfung. Finkenzeller ist bester Jungmeister in seinem Handwerk.

Förderpreis der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau

Der Maler- und Lackierermeister Marc-Kevin Reinbold aus Freiamt erhielt den diesjährigen Förderpreis der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau. Marcel Thimm, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau, überreichte dem Preisträger die mit 2.500 Euro dotierte Auszeichnung für seine hervorragenden Leistungen bei der Meisterprüfung und als Unterstützung für seinen geplanten Schritt in die Selbstständigkeit. Reinbold ist bester Jungmeister seines Handwerks.

Förderpreis der Volksbank Freiburg

Der mit 2.500 Euro dotierte Förderpreis der Volksbank Freiburg ging in diesem Jahr an Landmaschinenmechanikermeister Joachim Jenne aus Endingen-Königschaffhausen. Der Preis, der von Vorstandsmitglied Uwe Barth überreicht wurde, zeichnet seine besonderen Leistungen bei der Meisterprüfung aus und unterstützt den Jungmeister bei seinem geplanten Schritt in die Selbstständigkeit.

