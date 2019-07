Ostfriesischer Maurer-Nachwuchs besteht Abschlussprüfung

Am Ende des Tages war die Freude des neuen Maurer-Nachwuchses zur bestandenen Prüfung groß. - Handwerkskammer für Ostfriesland verabschiedet 27 Maurer, Hochbaufacharbeiter, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger sowie einen Fachpraktiker im Maurerhandwerk.- In diesen Tagen ging es in den Bauhallen des Berufsbildungszentrums in Aurich hoch her. Prüfungsstress lag in der Luft. Neben der Abschlussprüfung für einen Fachpraktiker im Maurerhandwerk, drei Fliesen-, Platten- und Mosaikleger und vier Hochbaufacharbeiter mussten insgesamt 27 Auszubildende im Maurerhandwerk ihre praktische Prüfung vor dem Prüfungsausschuss der Handwerkskammer für Ostfriesland ablegen.

Sechs Stunden hatten sie Zeit, unter Aufsicht des Prüfungsausschuss-Vorsitzenden Martin Reimers sowie den Lehrwerksmeistern Lars Plumeyer und Franz Janshen ein zweischaliges Mauerwerk zu errichten, wobei die Innenschale aus 2 DF Kalksandstein und die Außenschale mit einem Verblender im wilden Verband gemauert werden musste. Die einen Meter hohe und 1,74 Meter lange Wand mit einer Mauerecke wurde mit Fenster- und Türanschlägen versehen. „Die Schwierigkeit ist, die Aufgabe in der kurzen Zeit fertigzustellen“, erklärte Franz Janshen. Am Ende wurde das Gesamtbild bewertet. Dabei lag ein besonderes Augenmerk auf die genaue Einhaltung der Maße sowie die Anordnung und das Aussehen der Fugen.

Ihre Gesellenprüfung bzw. Abschlussprüfung haben bestanden:

Fachpraktiker im Maurerhandwerk

Marc-Folkert Janssen, Ihlow (Grone Schulen Niedersachsen GmbH, Aurich)

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger

Nils Booken, Großheide (Ralf Fischer und Ingo Janssen, Norden); Klaas Müller, Borkum (Philip Streese, Borkum); Dmitry Blech, Norden (Fliesen Thomas Dussenpond e.K., Südbrookmerland).

Hochbaufacharbeiter

Denison Sela, Aurich (Maurer-, Betonbauer- und Zimmerermeister Ramzi Lazali, Südbrookmerland); Menke Dorenbusch, Osteel (Kreisvolkshochschule Norden gGmbH, Norden); Oliver Rosenberg, Leezdorf (Tell Bau GmbH, Norden); Bastian Pascal Veldhuis, Rhauderfehn (Mersmann & Thomas Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Rhauderfehn).



Maurer

Oliver Janssen, Holtgast (Tino Meyer und Eduard Saathoff, Großefehn); Jörg Janssen, Norden und Michael Bents, Halbemond (beide Kreisvolkshochschule Norden gGmbH, Norden); Hendrik Bach, Aurich (Kreisvolkshochschule Aurich gGmbH, Aurich); Arne Thorwarth, Neuschoo (Poppe Thorwarth Bauunternehmen GmbH, Blomberg); Jelke Gerdes, Westerholt (Siebels Bauunternehmen UG, Dornum); Torsten Janßen, Wiesmoor (Saskia-Kathrin Brigert-Behrends, Ihlow); Daniel Schönmaier, Halbemond (Maurer- und Betonbauermeister Markus Saathoff, Großheide); Alex Müller, Bunde (Maurer-, Betonbauer- und Zimmerermeister Gerhard Kolthoff, Bunde); Philipp Schaale, Firrel (Maurer- und Zimmerermeister Dieke Schön, Firrel); Keno Schmidt, Esens (Bauunternehmung Nord-Bau GmbH, Moorweg); Leon Teschner, Emden (Stefan Gerjets Bauunternehmung- und Zimmerei GmbH, Emden); Ingo Tjaden, Marienhafe (Maurer- und Betonbauermeister Arno Backer, Südbrookmerland); Jan Janshen, Bunde (Maurer- und Betonbauermeister Werner Dannen, Jemgum); Fabian Wittich, Rhauderfehn (ABW Bau GmbH, Rhauderfehn); Jost Krutow, Uplengen (Janssen Hochbauunternehmen GmbH, Uplengen); Maik Harken, Moormerland (Stefan Gerjets Bauunternehmung- und Zimmerei GmbH, Emden); Bastian Süßen, Südbrookmerland (Wilhelm Schmidt und Andreas Schmidt, Südbrookmerland); Salomon Minch, Westoverledingen (Gebr. Geyken Bauunternehmen GmbH, Westoverledingen); Karsten Müller, Norden und Steffen Gerjets, Dornum (beide Tell Bau GmbH, Norden); Jannik Peters, Großheide; Oliver Reck, Halbemond und André Pflüger, Halbemond (alle Ludwig Bold GmbH & Co. KG, Norden); Andreas Lengen, Großefehn (Bauunternehmen Lambertus GmbH, Großefehn); Marco Schmidt, Aurich (Kruse-Bau GmbH & Co. KG, Aurich); Wilke Klaaßen, Großheide (Bauunternehmen Ernst Jakobs GmbH, Leezdorf).

Bild_Klaassen: Wilke Klaaßen (19) aus Großheide mauert sorgfältig die Außenverschalung. Er lernt im Bauunternehmen Ernst Jakobs in Leezdorf.

Bild_Wittich: Fabian Wittich (19) aus Rhauderfehn setzt konzentriert den Verblender für den Fensteranschlag ein. Er wurde bei ABW Bau in Rhauderfehn ausgebildet.

Fotos: HWK/W.Feldmann

Weitere Auszubildende im Maurerhandwerk haben in diesem Jahr in Ostfriesland die Abschlussprüfung abgelegt. Sie wurden allerdings von den Prüfungsausschüssen der jeweiligen regionalen Innungen abgenommen und werden über die Freisprechungsfeiern der Kreishandwerkerschaften Aurich-Emden-Norden sowie LeerWittmund bekanntgegeben.

