Feuer und Flamme für mein Handwerk.Kostenlos in die Handwerkersuche eintragen und ein Original-Handwerks-Zippo im Wert von 50,- Euro gewinnen!



Aktion " Feuer & Flamme - anmelden und Zippo gewinnen " vom 12. August bis zum 30. September 2019. Mitmachen - anmelden und gewinnen! Der Preis ist heiß! Die Handwerker- und Gewerbesuche der handwerkernachrichten ist eine der größten und wichtigsten Betriebesuchen im Internet. Mehr als 100.Tsd Gewerbebetriebe haben sich bereits eingetragen und sind deutschlandweit und regional vor Ort zu finden und anzusprechen.

Wer noch keine eigene Homepage für seinen Betrieb hat, kann sich hier kostenfrei ein eine Firmenseite mit Leistungsbeschreibung, Foto und Emailadresse anlegen. - Der Eintrag ist und bleibt dauerhaft kostenlos. Dieser Eintrag wird auch von den Suchmaschinen ( GOOGLE, BING, Yahoo, etc. ) gefunden und unterstützt so wertvoll Ihre bestehenden oder neuen Internetauftritt. ..mehr Info ...



Einfach auf der Startseite der handwerkernachrichten registrieren, bestätigen und dann Ihren Eintrag vornehmen.

Oder direkt hier

https://www.handwerkernachrichten.com/benutzer/registrieren

Gewinnen Sie eines von 6 Motiv-Zippo-Feuerzeugen!





Seien Sie Feuer und Flamme für Ihr Handwerk oder Ihre Arbeit als Architekt, Ingenieur oder Sachverständiger. Wer sich jetzt mit seiner

bestehenden Mailadresse die Suche einträgt gewinnt nicht nur neue Internet-Power sondern nimmt auch an der Verlosung

von 6 Original-Handwerker-Zippos im Wert von je 50,- Euro teil.

Wer bereits einen Eintrag hier in der handwerkersuche hat, aber sich noch nicht für den handwerkernachrichten-Newsletter angemeldet hat - kann sich jetzt registrieren und nimmt ebenfalls an der Verlosung teil > hier informieren und anmelden

Diese Zippo-Feuerzeuge sind Originale der weltberühmten, legendären Zippo Manufacturing

Company von George Blaisdell, die ihre Feuerzeuge seit 1933 in den USA herstellt.

Zippo-Feuerzeuge sind nicht nur von hoher Funktionalität, Technik und

Qualität, sie sind seit vielen Jahrzehnten zu begehrten Sammlerstücken geworden. https://www.zippo.de



Solch ein tolles Zippo-Feuerzeug mit edlem, erhabenen Handwerks-Gewerke-Logo können Sie jetzt gewinnen. Warten Sie nicht, machen Sie jetzt gleich mit.

Die Aktion " Feuer & Flamme - anmelden und Zippo gewinnen " läuft vom 12. August bis zum 30. September 2019.



Die Ziehung der Gewinner

und die Bekanntgabe erfolgt in der daraufolgenden Woche. Sie werden von uns per Mail benachrichtigt. Erfolgt eine Rückmeldung des Gewinners

nicht innerhalb von 7 Tagen, losen wir den Gewinn neu aus. Pro Person ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel erlaubt.

https://www.handwerkernachrichten.com/benutzer/registrieren



Teilnehmen können alle Gewerbetreibenden ab 18 Jahre mit Wohnsitz in Deutschland, die sich mit Ihrem Betrieb ( Handwerk, Gewerbebetrieb, Architekt, Ingenieur, Sachverständiger, Zulieferer, etc.) mit Ihren Adressdaten und Mailadresse in die Betriebesuche eintragen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



handwerkernachrichten

Jack Hauswald



Hirtenpfad 1

26506 Norden /Ns.

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!