Radio Ostfriesland berichtet live- Was macht eigentlich die Handwerkskammer?

Blick hinter die Kulissen - Was macht eigentlich die Handwerkskammer? Um diese Frage wird sich die nächste Radio Ostfriesland-Sendung am 8. September drehen. Die Handwerkskammer für Ostfriesland ist die Interessenvertretung der regionalen Betriebe.- Zwischen dem Rheiderland und Wittmund gehören der Handwerkskammer für Ostfriesland mehr als über 5.300 Betriebe an. Mit rund 35.000 Mitarbeitern und über 2.900 Auszubildenden bildet das Handwerk den Kern der ostfriesischen Wirtschaft. Neben der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben gehören unter anderem die kompetente Unternehmensberatung ihrer Mitglieder sowie das Aus-, Fort- und Weiterbildungswesen zu ihren Tätigkeitsschwerpunkten.

Während der nächsten Sendung „Die Kammer von nebenan“ von Radio Ostfriesland wirft Thomas Trauernicht am Sonntag, 8. September, ab 12 Uhr einen Blick hinter die Kulissen. Was macht die Handwerkskammer eigentlich? Mit welchen Anliegen können die Handwerksbetriebe sich an sie wenden? Wer ist die Handwerkskammer überhaupt? Und welche Beratungsleistungen bietet die Wirtschaftsorganisation an? Zu Gast im Studio sind Karina Schröder, Leiterin Zentrale Dienste der Handwerkskammer für Ostfriesland und die Auszubildende im Beruf Kauffrau für Büromanagement, Vanessa Heynen-Bilski.

Die Handwerkskammer produziert in Zusammenarbeit mit Radio Ostfriesland einmal im Monat die Sendung „Das Handwerk informiert“ mit Berichten aus dem Handwerk, schwerpunktmäßig für Endverbraucher.

Livestream www.radio-ostfriesland.de

Foto: HWK

Handwerkskammer für Ostfriesland

Straße des Handwerks 2

26603 Aurich