21. September 2019 „Handwerk live“ in Wiesbaden

Offene Werkstätten am bundesweiten Tag des Handwerks - Am 21. September 2019 findet der bundesweite Tag des Handwerks statt. Die Handwerkskammer Wiesbaden und die Kreishandwerkerschaft Wiesbaden-Rheingau Taunus präsentieren zusammen mit den regionalen Innungen an diesem Samstag von 9 bis 15 Uhr „Handwerk live“ im Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) am Wiesbadener Moltkering 17. - „Handwerk live“ richtet sich speziell an Schülerinnen und Schüler, aber auch an ihre Familien und Freunde, die sich über die berufliche Zukunft und die Karriereperspektiven mit einer Ausbildung im Handwerk informieren wollen. „Handwerk live ist eine ideale Informationsplattform vor allem für Jugendliche in der Berufsorientierungsphase, da hier umfassend und ganz praktisch über die handwerkliche Berufswelt in rund 130 Ausbildungsberufen und über Chancen einer Ausbildung im dualen System von Betrieb und Schule informiert wird“, so Hauptgeschäftsführer Bernhard Mundschenk.

Offene Werkstätten laden zum Mitmachen ein, alles kann man ausprobieren. Angeboten wird auch eine Lehrstellen- und Praktikumsbörse, bei der Ausbildungswillige ihren Traumjob finden können. Beteiligt sind die Innungen der Gewerke Sanitär-Heizung-Klima, Kraftfahrzeugtechnik, Metall und Schweißtechnik, Dachdecker, Bau, Elektro, Friseure, Raumausstatter, Steinmetze, Tischler, Gebäudereiniger, Schornsteinfeger und Bäcker. Im benachbarten Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft am Moltkering 15 präsentieren sich zudem die Gewerke Elektro, Maler, Lackierer, Raumausstatter und der Baubereich.

Ausbildungsberater der Handwerkskammer und Mitarbeiter der Agentur für Arbeit sowie das Jobnavi und die Ausbildungsagentur geben Tipps und Informationen. Ein Bewerbungsmappen-Check durch Fachleute, ein Segway-Parcours, eine Selfiebox, große Baumaschinen, eine Schülerband, Projekte zum Selbermachen, ein leckeres Essensangebot sowie zahlreiche weitere Aktionen runden den Mitmachtag ab.

„Handwerk live“

am Samstag, 21. September 2019

von 9 bis 15 Uhr

im BTZ Wiesbaden II „Robert-Werner-Haus“

Moltkering 17, in 65189 Wiesbaden

Um 9:30 Uhr finden die Begrüßung und ein Podiumsgespräch statt mit:

§ Stefan Füll, Präsident der Handwerkskammer Wiesbaden

§ Siegfried Huhle, Kreishandwerksmeister

§ Dr. Oliver Franz, Bürgermeister der Stadt Wiesbaden

§ Frank Kilian, Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises

§ Bernhard Mundschenk, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Wiesbaden

§ Alexander Baumann, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Wiesbaden

Das Podiumsgespräch wird von Kai Völker (Hessischer Rundfunk) moderiert

Handwerkskammer Wiesbaden

Bierstadter Strase 45, 65189 Wiesbaden