Ehrenamtlich haben Handwerker Generationen von Nachwuchskräften auf ihrem Weg zum Meistertitel begleitet.

Langjährige Prüfer verabschiedet. - Handwerkskammerpräsident Albert Lienemann (l.) bedankte sich bei den Mitgliedern aus den Meisterprüfungsausschüssen für ihre Verdienste im Ehrenamt. - Die Handwerkskammer für Ostfriesland hat in einer kleinen Feierstunde im Hotel am Schloss in Aurich 14 langjährige Mitglieder der Meisterprüfungsausschüsse für ihre Verdienste gelobt und aus dem Ehrenamt verabschiedet. „Sie haben etwas Besonderes geleistet“, sagte Kammerpräsident Albert Lienemann an die Prüfer gewandt. „Sie haben mit Ihrem Fachwissen die Zukunft vieler Gesellen gestaltet. Dank Ihrer Expertise konnten wir die angehenden Meister mit einem guten Gewissen ins Berufsleben entlassen“, fuhr Lienemann fort. Jeder habe einen Teil dazu beigetragen, dass das Handwerk heute da stehe, wo es ist: beständig, zuverlässig und innovativ. Nur aufgrund des ehrenamtlichen Engagements sei es möglich, die Handwerkskammer als Selbstverwaltungseinrichtung der Wirtschaft zu führen.

Gisela Hillers, Leiterin des Meisterprüfungs- und Fortbildungsprüfungswesens, bedankte sich ebenfalls für die gute Zusammenarbeit: „Sie haben den einen oder anderen mit viel Zuspruch ermutigt und stets einen guten Draht zu den Prüflingen gepflegt.“ Die nächste Ausschuss-Generation ist bereits für die Bestallungsperiode 2019 bis 2024 aufgestellt. Meister, die Interesse an einer Prüfer-Tätigkeit haben, können sich an Gisela Hillers unter der Telefonnummer 04941 1797-32 oder per E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! wenden.

Verabschiedet wurden in den Ausschüssen für das

Bäckerhandwerk Hans Ludwig Janßen (Wittmund); Elektrotechnikerhandwerk Gerhard Hollander (Hage), Erich Peters (Aurich), Klaus Uffen (Hinte); Feinwerkmechanikerhandwerk/Metallbauerhandwerk Johann Stamm (Rhauderfehn), Theo Goldsweer (Rhauderfehn), Heiko Abben (Ostrhauderfehn), Gerhard Kovanda (Aurich); Friseurhandwerk Dirk Peters (Aurich); Installateur- und Heizungsbauerhandwerk Peter-Rudolf Schulz (Norden); Maurer- und Betonbauerhandwerk Bodo Luitjens (Berumbur); Tischlerhandwerk Uwe Stöter (Remels), Peter Wagner (Esens); Betriebswirtschaftliche, kaufmännische und rechtliche Kenntnisse (Teil 3) Peter-Ulrich Kromminga (Aurich).

