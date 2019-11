Handwerklicher Nachwuchs zeigt im Leistungswettbewerb sein Können

Profis leisten was - 30 Kammersiegerinnen und Kammersieger vertreten die Region auf Landesebene. - Zukunft kommt von Können – unter diesem Motto haben sich die jeweils besten Handwerksgesellinnen und -gesellen eines Jahrgangs im 68. Wettbewerbsjahr auf einen Wettstreit mit langer Tradition eingelassen. Das Ziel: Im Wettbewerb ihre berufliche Exzellenz, ihre Passion für ihr Handwerk und ihr Können zu zeigen und sich mit anderen Gesellen ihres Berufes zu messen. Unter dem Motto „Profis leisten was“ konnten die Nachwuchshandwerker zeigen, was in ihnen steckt und was sie in ihrer Lehrzeit gelernt haben. Im Bezirk der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald haben am Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 2019 auf Kammerebene insgesamt 61 Gesellinnen und Gesellen in 30 Wettbewerbsberufen teilgenommen. Am Ende standen 30 erste Kammersieger fest, weitere 14 zweite Kammersieger und acht dritte Kammersieger.

Dabei galt es, entweder neue Arbeitsproben zu erstellen oder es wurden die Gesellenstücke der jungen Handwerker neu bewertet. Die Gewinner auf Kammerebene vertreten die Region beim Leistungswettbewerb auf Landesebene in Freiburg. Der krönende Abschluss mit dem Bundeswettbewerb findet in diesem Jahr in Wiesbaden statt, wo Anfang Dezember die besten Junghandwerkerinnen und -handwerker ausgezeichnet werden.

Bei der Bekanntgabe der Namen der diesjährigen Kammersiegerinnen und

-sieger stellte der neugewählte Präsident Klaus Hofmann fest, dass sich die Liste der Berufe wie das „Who is Who“ handwerklicher Ausbildung lese und betonte die Vorzüge der betrieblichen Ausbildung. Mit diesem Wettbewerb, so Hofmann, sollten zudem begabte Lehrlinge, die als Preisträger aus dem Wettbewerb hervorgehen, in ihrer beruflichen Entwicklung weiter gefördert werden. Weiter solle, so Hofmann, der Wettstreit in der Öffentlichkeit auf die Bedeutung der Ausbildungsleistungen des Handwerks aufmerksam machen.

Yasmin Al-Shakran, die den Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks im Bezirk der Handwerkskammer Mannheim betreut, erläuterte: „Neben der Anerkennung für ihre Leistungen winkt den Gewinnern für Weiterbildungsmaßnahmen Unterstützung durch die Stiftung für Begabtenförderung, soweit die Förderkriterien erfüllt werden“.

In der Liste finden Sie die Namen der Kammersiegerinnen und Kammersieger, den Beruf und deren Wohnort.

1. Kammersieger



Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Damir Rogic Schwetzingen Schuster Heizungs- und Sanitärtechnik GmbH Schwetzingen Bäcker Moritz Fischer Gernsbach Peter Kapp Edingen-Neckarhausen Elektroniker Tim Walter Leimen Eric Rausch Rauenberg Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk Alexandra Schmidt Mosbach Friedbert Englert Elztal Fahrzeuglackierer Ruslan Esinbaev Dielheim SAS Schmidts Auto Service GmbH Dielheim Feinwerkmechaniker Steffen Eisinger Sinsheim Fischer GmbH & Co. KG Sinsheim Fleischer Marius Saueressig Lobbach Andreas Saueressig Lobbach Fliesen-, Platten- und Mosaikleger Julian Ries Buchen Ries Franz GmbH Buchen Fotografin Giada Maria Galow Weinheim Sonja Mey Fotografenmeisterin Wiesloch Friseurin Nathalie Schneider Wiesbaden Martin Hahn Claudia Leuser Heidelberg Gebäudereiniger Lennart Butzke Mannheim Künzler Gebäudereinigung GmbH Mannheim Glaser Nick Wipfler Ilvesheim Wolf Fensterbau GmbH + Co. KG Mannheim Goldschmiedin Marie Bernhard Heidelberg Kirsten Ehhalt-Vusec Heidelberg Informationselektroniker Jan Dieter Körper Neckarsteinach Armin Brueckner Laudenbach Kauffrau für Büromanagement Franziska Büttner Weinheim Karl-Heinrich Weiler Weinheim Konditorin Lydia Kraft Heidelberg Cafe Frisch OHG Heidelberg Kraftfahrzeugmechatroniker Sandro Stein Mannheim Scherer GmbH & Co. KG Ladenburg

Land- und Baumaschinenmechantroniker Fabian Beck Langenbrettach CLAAS Württemberg GmbH Osterburken Maler und Lackierer Florian Stöppler Ladenburg Karl Berg GmbH Weinheim Maßschneiderin Miriam Vogel Karlsruhe C.F. Design GmbH Mannheim Maurer Felix Albrecht Edingen-Neckarhausen Roland Schneider Bau GmbH Edingen-Neckarhausen Orgel- und Harmoniumbauer Clemens Setzer Miltenberg Orgelbau Vleugels GmbH Hardheim Orthopädietechnik-Mechaniker Jannis Hill Heidelberg Pohlig GmbH Heidelberg Raumausstatterin Luisa Herget Viernheim Genthner Raumausstatter GmbH Heidelberg Schneidwerkzeugmechaniker Dennis Bitsch Oberzent Ritzhaupt GmbH Rauenberg Steinmetz und Steinbildhauer Rami Jaajaa Neckarsteinach Erban Natursteine OHG Neckargemünd Straßenbauer Felix Jochum Östringen Emil Eckert GmbH Reichartshausen Tischler Richard Helm Bad Schönborn Schreinerei MTB GmbH Edingen-Neckarhausen Zahntechniker Timon Eckl Edingen-Neckarhausen Stroh Dentaltechnik GmbH Eppelheim Zimmerer Theodor Bickel Hirschberg Zimmerei Götz GmbH Hirschberg



2. Kammersieger



Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Mergim Sollova Heidelberg Kai-Uwe Reifgerste Sanitär- u. Heizungsbauer Heidelberg Elektroniker Nico Förderer Walldorf Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH Heidelberg Feinwerkmechaniker Tim Ebert Neckarsteinach OPUS Formenbau GmbH Schönau

Fleischer Maximilian Stahl Mosbach

Hartmut Nohe Fahrenbach

Fotograf Nicklas Kampmann Forst

Thomas Kauffelt Mannheim

Glaser Maurice Bretzel Brühl

Rossmanith GmbH & Co. KG Heidelberg

Kauffrau für Büromanagement Anna Störzer Mannheim

Kunerth-Druckluft und Baumaschinen GmbH Mannheim

Konditorin Lucienne Runz Heiligkreuzsteinach

Café Schafheutle GmbH Heidelberg

Kraftfahrzeugmechatroniker Simon Berberich Wiesloch

Auto Hofmann GmbH Wiesloch

Orthopädietechnik-Mechanikerin Hanna Böhmer Heidelberg

Universitätsklinikum Heidelberg Stiftung Orthopädische Universität Heidelberg

Steinmetz und Steinbildhauer Lukas Kolb Reilingen

Frank Lederer Reilingen

Tischlerin Anna Hausmann Schwetzingen

Kemna Türenkontor Eppelheim

Zahntechnikerin Linda Maren Kruchen Düsseldorf

Gehring Dental-Labor GmbH Mannheim

Zimmerer Maximilian Geier Schefflenz

Söhner Zimmerei und Bedachungen GmbH Mosbach



3. Kammersieger



Elektroniker Nicky Jan Berdesinski Wiesloch

Schweickert Elektrotechnik GmbH Nußloch

Feinwerkmechaniker Lukas Schäfer Heiligkreuzsteinach

OPUS Formenbau GmbH Schönau

Fleischer Heinrich Xaver Back Schwetzingen

Wilhelm Jörger Christian Jörger Ketsch

Fotografin Stella Huth Trier

bfz gGmbH Mosbach

Kauffrau für Büromanagement Katrin Fuhrmann Mannheim

Handwerkskammer Mannheim Mannheim



Kraftfahrzeugmechatroniker Kevin Heinze Wald-Michelbach

Auto Knapp GmbH Weinheim

Tischler Johannes Kinzig Mannheim

Andreas Stähle Heidelberg

Zimmerer Lasse Thiel Mannheim

Elsässer GmbH & Co. KG Holzbauwerte Mannheim

