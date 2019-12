Auricher Handwerksmeister setzt sich ehrenamtlich für die Belange der Raumausstatter und Sattler in Deutschland ein.

Harald Gerjets erhält Goldene Ehrennadel - Der Auricher setzt sich ehrenamtlich für die Belange der Raumausstatter und Sattler in Deutschland ein. Mit der Rückführung der Meisterpflicht verbucht der Bundesverband einen großen Erfolg. - Vizepräsident Helmut Schmidt (l.) verleiht die Goldenen Ehrennadel an Harald Gerjets (r.). - Große Anerkennung für Harald Gerjets: Der Auricher ist in seinem Amt als Präsident des Bundesinnungsverbandes der Raumausstatter und Sattler bestätigt worden. Die Mitglieder haben den 59-Jährigen auf der Herbst-Mitgliedsversammlung des Zentralverbandes Raum und Ausstattung (ZVR) in Frankfurt am Main zum zweiten Mal wiedergewählt. Für sein ehrenamtliches Engagement wurde er mit der Goldenen Ehrennadel des ZVR ausgezeichnet.

Er hat sich gemeinsam mit dem ebenfalls wiedergewählten Vizepräsidenten Helmut Schmidt (Rheinland-Pfalz) maßgeblich für die Meisterrückführung des Raumausstatterhandwerks eingesetzt. Mit der Änderung der Handwerksordnung 2004 wurden 53 zulassungspflichtige Vollhandwerke ins zulassungsfreie Handwerk überführt. Das ermöglichte, auch ohne Meisterbrief ein Unternehmen zu gründen. Die Betriebszahlen bei den Raumausstattern stiegen von knapp 9000 in 2003 auf nahezu 29000 in 2018. Gleichzeitig brachen die Zahlen der Auszubildenden sowie der Meisterabschlüsse ein. Allgemein wurde ein Qualitätsverlust in der handwerklichen Ausführung bemängelt. Nach 15 Jahren beharrlichen Engagements auf allen handwerkspolitischen Kanälen hatte sich im Herbst die Regierungskoalition in Berlin darauf geeinigt, für zwölf Handwerksberufe, darunter auch der des Raumausstatters, die Meisterpflicht wieder einzuführen.

„Die Rückvermeisterung ist ein wichtiges Zeichen für die Sicherung von Qualitätsstandards und Zukunftsperspektiven für das Handwerk“, erklärte Gerjets. Er sei erleichtert, dass die intensiven Bemühungen des Verbandes Früchte getragen haben. Der Meisterbrief sichere Transparenz beim Kunden und Fachkräfte für die Branche, ist er sich sicher. In der neuen Amtsperiode gelte es nun, die Rückführung des Berufes in die Anlage A der Handwerksordnung umzusetzen. Zum 1. Januar 2020 soll die Meisterpflicht wieder für neu gegründete Betriebe gelten.

Raumausstattermeister Harald Gerjets betreibt in Aurich ein gleichnamiges Unternehmen mit Unterstützung durch seine Frau Margret. Seine Meisterprüfung legte er im Jahr 1984 ab und übernahm den Familienbetrieb an der Großen Mühlenwallstraße direkt im Ortskern fünf Jahre später. In seinen ehrenamtlichen Funktionen hat er sich stark für die praktische und schulische Ausbildung des Raumausstatternachwuchses und für die berufliche Fort- und Weiterbildung eingesetzt.

Regional war er als Obermeister der Raumausstatter- und Sattler-Innung von 2001 bis 2015 aktiv und engagierte sich als Vorsitzender des Berufsbildungsausschusses des Landesverbandes von 2002 bis 2013. Das Amt des stellvertretenden Landesinnungsmeisters Niedersachsens hielt er von 2008 bis 2013 inne und war zeitgleich Mitglied im Berufsbildungsausschuss des Bundesverbandes. Ab 2011 übernahm er dort den Vorsitz. Seit 2013 kümmert er sich als ehrenamtlicher ZVR-Präsident um die Belange der im Bundesverband organisierten Raumausstatter und Sattler in ganz Deutschland.

