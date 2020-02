Bremer Hairconvention wurde Superevent des Bremer Friseurhandwerks

Die Friseur-Innung Bremen hat unter der Leitung von Landesinnungsmeister Heiko Klumker mit der Hairconvention und 400 verkauften Tickets ein großartiges Event auf die Beine gestellt. Am 17. Februar 2020 öffneten sich ab 12.00 Uhr die Tore zur Bremer Hairconvention, ein Event für Friseure mit interessanten Ausstellern und Vorträgen in den Räumlichkeiten des GOP Varieté Theaters Bremen Am Nachmittag startete das Showprogramm mit einer avantgardistischen Opening-Show, eigens inszeniert von Modeteam-Mitglied Kenan.

Anschließend präsentierte das Modeteam der Friseur-Innung Bremen in ihrer "Trend Vision Show" live die neuesten Damen- und Herrentrends für die kommende Saison. Moderiert wurde die Präsentation von ZV Art Director Antonio Weinitschke. Den krönenden Abschluss bildete die "All about hair Show" von Friseur-Vlogger und Innungsmitglied Daniel Golz.

Friseur-Innung präsentiert beim Foto-Shooting im Universum® Bremen die Trendkollektion Frühjahr/Sommer 2018

Natürlich, dynamisch, kraftvoll. So lautet die Devise der Trendkollektion des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) für die Frühling-Sommer-Saison 2018. Wie das konkret aussieht, zeigte das Kreativ-Team der Friseur-Innung Bremen jetzt beim Foto-Shooting (Photos by Anika Elfers / Fotokunst Elfers) im Universum® Bremen. Die neuen Kreationen stehen für Natürlichkeit und Ungezähmtheit und bringen nach einem langen und ungemütlichen Winter frischen Wind in die Modewelt. Es wird stufig, voluminös, locker und frei, aber immer mit einer zeitlosen Eleganz und einem Hauch Glamour. Unterstrichen werden die neuen Looks durch die elementare Farbwelt der Erde.

Sieben Modelle hatte das Kreativ-Team mit den Innungs-Friseuren Senida Huremovic, Sabrina Menke, Heiko Klumker und Süreyya Kadrii im Stil der neuen Kollektion gestylt. Beim Foto-Shooting präsentierten sie der Öffentlichkeit, was in der kommenden Sommersaison angesagt ist. Angesichts der klirrenden Kälte keine leichte Aufgabe. Doch die Models zeigten sich professionell und blendeten die Temperaturen einfach aus.

Friseur-Innung Bremen

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Martinistr. 53 - 55

28195 Bremen

www.friseurinnung-bremen.de