Corona-Virus – was müssen die heimischen Unternehmen wissen?

Vor dem Hintergrund der Corona-Epidemie hat die Weltgesundheitsbehörde mittlerweile eine „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ ausgerufen. Zahlreiche regional ansässige Unternehmen gehören zu den Betroffenen, die sich mit den Auswirkungen beschäftigen müssen, um arbeitsfähig zu bleiben. Diese Betriebe sind aktuell einer Flut an Informationen und der dadurch verbreiteten Unsicherheit bei Mitarbeitenden ausgesetzt. Neben der Präventionsarbeit müssen auf der anderen Seite das Thema Krisenvermeidung sowie die Vorbereitung auf Pandemien sehr ernst genommen werden. Der drohende Mitarbeiterausfall wird die größte Herausforderung für die Unternehmen sein, aber auch die Unterbrechung von Lieferketten.

Im Dezember 2019 sind in der chinesischen Stadt Wuhan (Provinz Hubei) erstmals Fälle der Lungenerkrankung „COVID-19" aufgetreten. Nach steigenden Fallzahlen und ersten Todesfällen in China zu Beginn dieses Jahres hat sich das sogenannte Corona-Virus inzwischen in vielen Staaten rund um den Globus verbreitet. In China – das Land ist der wichtigste Handelspartner der Bundesrepublik – stehen bei den dort ansässigen über 5.000 deutschen Unternehmen seit Wochen die Bänder nahezu still. Auch in nahen EUStaaten zeigen sich Auswirkungen: Die rasche Ausbreitung des Virus insbesondere im Norden Italiens trifft das wesentliche italienische Wirtschaftszentrum und sorgt aktuell für zusätzliche Verunsicherung. Denn allein das Handelsvolumen der italienischen Provinz Lombardei mit Deutschland entspricht beinahe dem deutschen Handelsvolumen mit Japan.

Die Informationen zu dem Corona-Virus und dessen Auswirkungen verändern sich fortlaufend. Die IHK Siegen übernimmt daher den Versuch, mit drei Informationsformaten die Unternehmen im Kammerbezirk aktuell zu informieren.



Die IHK Siegen hat auf ihrer Homepage (https://www.ihk-siegen.de/) für Unternehmen hilfreiche Links und Tipps rund um das Thema Corona-Virus in einer FAQ-Liste des DIHK zusammengestellt: Wo erhalte ich aktuelle Informationen zum Corona-Virus? Wo informiere ich mich über die Ausbreitung des Corona-Virus und mögliche Auswirkungen auf geplante Dienstreisen? Wie reagiere ich bei einem Verdachtsfall im Unternehmen oder bei infizierten Mitarbeitern? Was gilt für mein Unternehmen beziehungsweise für meine Betriebsstätte im betroffenen Ausland?

Höhere Gewalt? Das Corona-Virus und seine Auswirkungen auf Lieferketten und Produktion im grenzüberschreitenden Handel



05.03.2020 | 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr | IHK Siegen | Koblenzer Str. 121, 57072 Siegen



Die heimischen Unternehmen machen sich Sorgen um benötigte Vormaterialien. Exporeure aus unserem Kammerbezirk berichten aktuell von abgesagten Messen, Produktionsausfällen, umfassenden Reisebeschränkungen, Lieferverzögerungen und Preissteuerungen der Reedereien.

Die gegenwärtige Corona-Virus-Epidemie hat ihren Höhepunkt von medizinischer Warte aus nichtmals erreicht. Die IHK Siegen bittet die Unternehmen daher jetzt zum spontanen Erfahrungsaustausch.



Wie ist mit der Situation umzugehen? Welche Maßnahmen wurden ergriffen? Was kann proaktiv veranlasst werden? Hat die Epidemie Auswirkungen auf Exportkreditgarantien? Welche rechtlichen Folgen ergeben sich bei gestörter Lieferbeziehung – vor allem: Ist die Corona-Epidemie ein Anwendungsfall der höheren Gewalt („Force Majeure“)?

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Informationen/Organisation IHK Siegen - Außenwirtschaft Tel.: 0271/3302-160 E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!



Zum Thema „Höhere Gewalt – Das Corona-Virus und seine Auswirkungen auf Lieferketten und Produktion im grenzüberschreitenden Handel“ bietet die IHK Siegen kurzfristig eine Veranstaltung am 05.03.2020, 17:00 Uhr, im Bernhard-Weiss-Saal der IHK Siegen, Koblenzer Str. 121, in Siegen, an. Sie wendet sich an die Unternehmensvertreter, die im internationalen Geschäft tätig sind.

Anmeldungen über: https://events.ihk-siegen.de/termine/497/

IHK-Ansprechpartner: Jens Brill, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , 0271 3302-160





Der Workshop „Corona-Virus – wie kann die Personalabteilung unterstützen?“ im Rahmen des IHK-Forums Personal und HR findet am 18.03.2020, 17:00 Uhr, im Bernhard-Weiss-Saal der IHK Siegen, Koblenzer Str. 121, in Siegen, statt. Der Workshop richtet sich besonders an Personalverantwortliche und Ausbildungsleiter.

Anmeldungen über: http://events.ihk-siegen.de/termine/496/

IHK-Ansprechpartnerin: Sabine Bechheim, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , 0271 3302-305







