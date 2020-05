Kreishandwerkerschaften Kempten und Memmingen-Mindelheim - Freisprechung 2020 – Leider ohne Feiern wg. Corona.

Auch Kreishandwerkerschaften Kempten und Memmingen-Mindelheim müssen Corona Tribut zollen Der Saal in der Festhalle Dietmannsried war schon längst gebucht. Alle Vorbereitungen waren getroffen:185 junge Männer und Frauen sollten hier am 20. April in festlichem Rahmen im Beisein ihrer Familien und Freunde sowie zahlreicher Ehrengäste aus Wirtschaft, Politik sowie Aus- und Fortbildungseinrichtungen in einer gemeinsamen Feier der Kreishandwerkerschaften Kempten und Memmingen-Mindelheim freigesprochen werden. Das ist seit vielen Jahren gute Tradition. Doch dieses Jahr kam es ganz anders. Corona hat auch das Handwerk fest im Griff, die Feier musste abgesagt werden. - „Dieses Frühjahr hat sich innerhalb weniger Wochen extrem viel gewandelt. Corona COVID-19 macht es notwendig, dass wir mit Freiheitseinschränkungen aktuell leben müssen, die wir alle so noch nicht kannten. Wir konnten nun nicht in die strahlenden Gesichter der ehemaligen Auszubildenden, den jetzigen Gesellinnen und Gesellen, blicken. Gesundheit ist unser höchstes Gut, darum ist die Entscheidung richtig gewesen, die Freisprechungsfeier abzusagen. Schade, denn ich hatte mich auf diese Freisprechungsfeier im Vorfeld besonders gefreut. Es wäre meine erste als neuer Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Kempten gewesen“, zeigt sich Josef Sigel sehr enttäuscht.

Dieses „Schicksal“ teilt er sich mit dem Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim. Auch Enrico Karrer wurde erst kürzlich neu in dieses Amt gewählt und hätte erstmals die Ehre gehabt, die jungen Handwerker/-innen offiziell freizusprechen. Nun hoffen Sigel und Karrer, dass 2021 Freisprechungsfeiern wieder in bewährter Weise möglich sind.

„Außerordentliche Zeiten machen auch außerordentliche Maßnahmen notwendig. Denn die Gesundheit der jungen Gesellinnen und Gesellen ist weit wichtiger als eine Feierstunde. Trotzdem ist es schade, da Top Leistungen nicht entsprechend gewürdigt werden konnten, ergänzt Gottfried Voigt, Geschäftsführer der beiden Kreishandwerkerschaften. Voigt denkt dabei an den ebenfalls traditionellen Programmpunkt, die Junggesellen/-innen, die ihre Berufsausbildung mit großem Erfolg und hervorragenden Leistungen abgeschlossen haben, auf die Bühne zu bitten und besonders auszuzeichnen.

Doch nach dem „Motto „Ehre, wem Ehre gebührt“, sollen die zwölf jungen Handwerker/-innen mit Top-Leistungen wenigstens hier genannt werden. Es sind dies (in Klammer der Ausbildungsbetrieb):

Aus dem Bereich der Kreishandwerkerschaft Kempten

Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik:

Lukas Sager (Firma element GmbH, Johannes Bär, Dietmannsried)

Friseurin:

Melina Can (Joniq pure Hair, Jochen Krenzer, Kempten)

Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik:

Magnus Weixler (Metallbau Bischof GmbH, Sonthofen)

Anlagenmechaniker SHK:

Ludwig Dominik Haggenmüller (Firma Dietmar Buchenberg, Buchenberg)

Klempner:

Thore Brack (Spenglerei und Sanitär Kalchschmid GmbH, Waltenhofen)

Zimmerer:

Manuel Traut (Zimmerei und Holzbau Franz Wegmann, Waltenhofen)

Aus dem Bereich der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim

Land- u. Baumaschinenmechatroniker:

Matthias Hindelang (BayWa AG, Marktoberdorf)

Feinwerkmechaniker:

Andreas Mikschl (Wanzl Metallwarenfabrik GmbH, Kirchheim)

Christian Mikschl (Wanzl Metallwarenfabrik GmbH, Kirchheim

Samuel Morhard (Wanzl Metallwarenfabrik GmbH, Kirchheim)

Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik:

Tobias Schneider (Notz GmbH, Markt Rettenbach)

Anlagenmechaniker SHK:

Julian Geist (Alois Müller GmbH, Memmingen)

„Das deutsche Handwerk war schon immer und wird auch in diesen schwierigen Zeiten eine tragende Säule unserer Wirtschaft und der Gesellschaft sein. Gründlichkeit, Genauigkeit und Akribie sind Bestandteile der handwerklichen Ausbildung und bilden nun einen soliden Grundstock für die berufliche Zukunft unserer neuen Gesellinnen und Gesellen“, blickt Sigel positiv in die Zukunft. Gottfried Voigt betont in diesem Zusammenhang auch die Ausbildungsleistung der regionalen Handwerksbetriebe. Die Ausbildung funktioniere trotz Krise in den Unternehmen gut.

