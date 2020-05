Corona - Vier Bausteine für die Revitalisierung der Berliner Wirtschaft

Auch mit den jetzt teils vollzogenen teils angekündigten Lockerungen wird es noch lange Zeit dauern, bis die Berliner Wirtschaft an die Stärke der Vor-Corona-Zeit anknüpfen kann. Dies wird vor allem auch davon abhängen, dass Politik und Verwaltung wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen schaffen, die eine Erholung der Wirtschaft unterstützen. Präsidentin, Präsidium und Hauptgeschäftsführung der IHK Berlin haben in einem Strategiepapier Wege aus der Krise skizziert, mit konkreten Vorschlägen unterlegt und dem Senat Anfang der Woche vorgelegt.- Von robustem Wachstum und internationaler Anziehungskraft zu geschlossenen Unternehmen, die um ihr Überleben kämpfen –Berlins Wirtschaft ist innerhalb weniger Wochen brutal abgestürzt. Was alserforderliche Konsequenz aus dem gesundheitspolitischen Notwendigem begonnen hat, muss jetzt in eine klare Strategie zur Rettung der Unternehmen überführt werden.

Unsere Stadt ist –wie die gesamte Welt –mit einer seit Generationen nicht mehr gekannten Pandemie konfrontiert, die –insbesondere für bestimmte Risikogruppen –gesundheitlich höchst gefährlich sein kann. Die deutsche Politik in Bund und den Ländern hat rasch mit harten Maßnahmen reagiert und insgesamt eine abgewogene und vernünftige Antwort gezeigt. Wirtschaft und Gesellschaft haben sich solidarisch verhalten und bei allen Maßnahmen mitgezogen. Im Ergebnis hat unser Land mit großem Erfolg auf die Herausforderung reagiert –die Folgen des Virus sind deutlich milder ausgefallen als in den meisten anderen Ländern der Welt. Von überlasteten Krankenhäusern und überbelegten Intensivbetten blieb Deutschland bisher verschont. Mittlerweile weist die Bundesrepublik aktuell weniger als30.000 Infizierte auf (Berlin um die 900), die Reproduktionszahl beträgt rund 0,7und die Verdopplungszeit der Infektionen mehr als 100Tage. Auchwenn diese Erfolge fragil sein mögen, für unsere Gesundheit sind das erfreuliche Nachrichten, denen Rechnung getragen werden sollte.