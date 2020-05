Corona-Schock schickt Wirtschaft auf historischen Tiefpunkt.

Konjunkturumfrage der IHK Wiesbaden: Geschäftsklimaindex bricht ein – Gemeinsame Strategie gefordert: „Wirtschaft auch direkt vor Ort entlasten“ -Die Corona-Pandemie hat auch die Unternehmen in der Region Wiesbaden mit voller Wucht getroffen. Die Stimmung ist auf einem historischen Tiefpunkt. Das geht aus der repräsentativen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Wiesbaden für die Landeshauptstadt, den Rheingau-Taunus-Kreis und Hochheim im Frühsommer hervor. „Wir haben einen langen Weg vor uns, bis sich die Betriebe davon wieder erholen“, sagt Dr. Christian Gastl, Präsident der IHK Wiesbaden. „Dabei sind wir alle gemeinsam gefragt – wir brauchen auch direkt vor Ort kreative Lösungen und eine klare Strategie, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.“ Als Eckpunkte nennt Gastl: Entlastungen bei Genehmigungspraxis und Bürokratie, mehr betriebliche Liquidität sowie Unterstützung für den Digitalisierungsschub und die Ausbildung von Fachkräften.



Gradmesser für die wirtschaftliche Entwicklung in der Region ist der IHK-Geschäftsklimaindex, der seit Jahresbeginn um 52 Punkte auf 64 Zähler eingebrochen ist. „Das ist der niedrigste jemals gemessene Wert – das Geschäftsklima ist regelrecht abgestürzt“, kommentiert Dr. Florian Steidl, Chefvolkswirt der IHK Wiesbaden. „Historisch sind sowohl die Dimension als auch die Schnelligkeit des Rückgangs.“ Dabei schätzen die Betriebe nicht nur ihre derzeitige Geschäftslage so schlecht ein wie noch nie – und sie erwarten in den kommenden zwölf Monaten einen weiteren Rückgang, auch mit Blick auf deutlich weniger Exportgeschäft. „Die stark international verflochtene Wirtschaft in unserer Region wird durch die gestörten Lieferketten und die gesunkene Nachfrage aus dem Ausland empfindlich getroffen.“



Viele Betriebe rechnen daher damit, dass sie Beschäftigung abbauen und Investitionen kürzen müssen: So geht gut ein Drittel der Unternehmen in der Region Wiesbaden von Einschnitten bei der Belegschaft aus. „Damit findet der seit zehn Jahren andauernde Wirtschaftsaufschwung ein abruptes Ende. Alle Planungen sind jetzt Makulatur“, sagt Steidl. Davon bleibe keine Branche verschont.



Dabei sieht die IHK durchaus auch Lichtblicke. „Positiv ist der Umgang vieler Unternehmen mit der Krise. Hier zeichnet sich ein Innovations- und Digitalisierungsschub ab“, stellt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der IHK Wiesbaden, Dr. Friedemann Götting, fest. „Viele Betriebe arbeiten daran, sich neu für die Zukunft aufzustellen – und es gibt in unserer eng vernetzten Region dafür sehr viel gegenseitige Unterstützung.“



Wie sich die wirtschaftliche Lage in der IHK-Region weiter entwickelt, ist auch abhängig vom Infektionsgeschehen und weiteren Maßnahmen der Politik zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. „Wir stehen an einem Wendepunkt. Noch ist die Unsicherheit weitverbreitet“, stellt IHK-Chefvolkswirt Steidl fest. Mit weiteren Lockerungen, besonders auch für den stark betroffenen Tourismus, werde es auch wieder positivere Signale geben.



Den kompletten IHK-Konjunkturbericht gibt es kostenfrei unter www.ihk-wiesbaden.de/konjunkturbericht

Alle IHK-Informationen zum Coronavirus finden sich unter www.ihk-wiesbaden.de/coronavirus







IHK Wiesbaden | Wilhelmstraße 24-26 | 65183 Wiesbaden.