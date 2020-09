Handwerkskammern beraten zum Programm „Digital Jetzt!“ - Neue Förderung für die Digitalisierung.



Finanzspritze für digitale Aufrüstung - Wer sein Unternehmen digital aufrüstet, kann einen Antrag auf Fördergelder vom Bund stellen. - Neue Förderung für die Digitalisierung des Mittelstandes. Handwerkskammern beraten zum Programm „Digital Jetzt!“ am 8. Oktober per Videokonferenz. - Wer als mittelständisches Unternehmen seine Prozesse mit digitalen Technologien entwickelt sowie in die Qualifizierung der Beschäftigten zu Digitalthemen investiert, kann finanzielle Zuschüsse beantragen. Dafür stehen unterschiedliche Möglichkeiten bereit. Neu: Für Betriebsgrößen von drei bis zu 499 Mitarbeitern hat der Bund das Programm „Digital Jetzt!“ entwickelt. Anträge sind seit Anfang September auf der Internetseite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie möglich.

Die Handwerkskammer für Ostfriesland bietet gemeinsam mit der Handwerkskammer Oldenburg ihren Mitgliedsbetrieben die passende Beratung an. In einer kostenfreien Videokonferenz am 8. Oktober, ab 17 Uhr, informieren die Beauftragten für Innovation und Technologie, wer die Förderung beantragen kann, was es zu beachten gilt und wie der Antrag zu stellen ist. Kerstin Muggeridge von der Handwerkskammer für Ostfriesland erklärt vorab: „Das Vorhaben darf zum Zeitpunkt der Förderbewilligung noch nicht begonnen haben. Nach der Bewilligung muss es in der Regel innerhalb von zwölf Monaten umgesetzt werden.“

Als Ansprechpartner stehen außerdem Uwe Preschel (HWK Ostfriesland) und Kay Lutz Pakula (HWK Oldenburg) Rede und Antwort. Die Teilnahme ist für Mitglieder kostenlos. Anmeldungen sind per Telefon 04941 1797-29 oder über die Webseite der Handwerkskammer www.hwk-aurich.de im Service-Center unter Termine und Veranstaltungen möglich.

Weitere Informationen unter www.bmwi.de/digital-jetzt

Handwerkskammer für Ostfriesland

Straße des Handwerks 2

26603 Aurich