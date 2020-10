Die Kleinsten fürs Handwerk begeistern - Berufsbilder präsentieren.



Kita-Wettbewerb geht in die nächste Runde - Unter dem Motto „Kleine Hände, große Zukunft“ öffnen Handwerksbetriebe ihre Türen für Kita-Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren. Auf ein Neues: Der bundesweite Kita-Wettbewerb „Kleine Hände, große Zukunft“ startet in die nächste Runde. Damit bietet sich Handwerkern die Möglichkeit, sich und ihren Beruf zu präsentieren und schon den Kleinsten ein positives Handwerksbild zu vermitteln. Denn Handwerker können jetzt wieder aktiv auf die Kitas in ihrem Ort zugehen, sie zu sich einladen und den Kindern zeigen, wie ihr Handwerk funktioniert. „Diese Chance sollte sich keine Handwerkerin und kein Handwerker entgehen lassen. Es ist wichtig, Kinder zu begeistern, denn sie sind die Handwerker von morgen“, so Albert Lienemann, Präsident der Handwerkskammer für Ostfriesland.

Die Idee hinter dem Kita-Wettbewerb ist so einfach wie überzeugend: Unter dem Motto „Kleine Hände, große Zukunft“ besuchen Kita-Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren mit ihren Erzieherinnen und Erziehern Handwerksbetriebe in ihrer Region und lernen dabei die Vielfalt des Handwerks kennen – von A wie Augenoptiker bis Z wie Zimmerer. Anschließend stellen die Kinder gemeinsam ein Riesenposter her, auf dem sie ihre Erlebnisse und Eindrücke kreativ ausgestalten – mit allen Materialien, die sie bei „ihrem“ Handwerker kennengelernt haben.

Bis zum 5. Februar 2021 können die Kita-Gruppen ihr Poster zusammen mit einer kurzen Beschreibung einreichen. Eine Expertenjury mit Vertretern aus Handwerk und Frühpädagogik beurteilt die Arbeiten der Kinder. Die Landessieger werden im Frühjahr 2021 bekannt gegeben: Ihnen winkt ein Preisgeld von je 500 Euro, zum Beispiel für ein Kita-Fest oder einen Projekttag zum Thema Handwerk.

Der Wettbewerb ist eine Initiative der Aktion Modernes Handwerk (AMH) und wird von Handwerkskammern, Kreishandwerkerschaften und Innungen bundesweit durchgeführt. Wer als Kita Interesse hat, kann selbst aktiv werden und die Wettbewerbspakete online unter www.amh-online.de/wettbewerbspaket kostenlos anfordern.

Foto: www.amh-online.de

