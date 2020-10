Friseurhandwerk atmet auf - Friseursalons dürfen bei Corona-Lockdown geöffnet bleiben.



„Das ist unser aller Erfolg!“, mit diesen Worten kommentierte Harald Esser, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks (ZV), die Entscheidung der Bundesregierung und der 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die Friseure vom kommenden Lockdown auszunehmen. „Unsere Salons dürfen geöffnet bleiben.“Bund und Länder haben am 28. Oktober angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen in Deutschland eine deutliche Verschärfung der Corona-Regeln ab dem 2. November bis zum Monatsende beschlossen. Demnach sollen private Kontakte auf ein Minimum reduziert werden. Gastronomiebetriebe sollen schließen, genauso wie Theater, Opern, Messen, Kinos und Freizeitparks. Ebenso sollen Betriebe im Bereich der Körperpflege wie Kosmetikstudios, Massagepraxen oder Tattoo Studios schließen. Friseursalons dürfen aber, nach heutigem Stand, 28. Oktober 2020, unter den bestehenden Hygienevorgaben geöffnet bleiben.

„Mit unseren konsequenten Anstrengungen und der Einhaltung der Arbeitsschutz- und Hygienestandards haben wir in unseren 80.000 Salons die Grundlage für unsere wirtschaftliche Existenz und für den Fortbestand unzähliger Arbeitsplätze im Friseurhandwerk geschaffen. Es ist dem ZV gemeinsam mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) gelungen, die Politik in Berlin und in den Ländern von den Fakten zur Sicherheit im Friseurhandwerk zu überzeugen. In diesem Zusammenhang danke ich ebenso wie allen Salons vor allem den Innungen, Verbänden, Organisationen und dem Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) für das gemeinsame Engagement. Es ist jetzt wichtig, dass wir im Friseurhandwerk zusammenstehen und konsequent unsere Kampagne #friseuregegencorona fortentwickeln und die Arbeits- und Hygienevorschriften konsequent und mit Nachdruck weiter beachten.“, so Harald Esser.

Sind Sie schon Teil der Kampagne #friseuregegencorona? Mit kostenlosen Vorlagen für Buttons und Aufkleber sowie einer Informationsbroschüre zur Kampagne „sicher. gepflegt. schön. – #friseuregegencorona“ unterstützen der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) und der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) Friseure dabei, Kundinnen und Kunden auf die Aktion aufmerksam zu machen.



Im Hinblick auf die rasant steigenden Infektionszahlen ist es jetzt wichtiger denn je, die Schutzmaßnahmen im Salon diszipliniert einzuhalten. Nur so ist und bleibt der Friseurbesuch sicher, für den Friseur und den Kunden. Mehr Informationen und Videos zur Kampagne gibt es hier.

