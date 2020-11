Handwerker werden immer gebraucht - Jetzt für das beste Projekt voten!



05.11.2020 - SCHULWETTBEWERB: Drei Schulen aus Südwestfalen sind im Rennen um den Sieg.- Handwerker werden immer gebraucht – und Handwerksberufe eröffnen heute vielfältige Karrierewege auf hohem Niveau. Das deutlich zu machen ist das Ziel beim großen Handwerkswettbewerb für Schulteams, unterstützt von Adolf Würth GmbH & Co. KG. Die Aufgabe in diesem Jahr hieß, gemeinsam das Schulgelände attraktiver zu machen. Im Handwerkswettbewerb für Schulteams konnten sich jetzt drei Schulen aus dem Kammerbezirk Südwestfalen für die Endausscheidung qualifizieren. Es sind das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Winterberg mit dem Konzept „Unser vielfältiger Schulgarten – ein ganzjähriger Erlebnis-, Lern- und Rückzugsort für alle“, die Ruth-Cohn-Schule in Arnsberg mit dem Projekt „Verkaufsstand für Schülerfirmen“ und die Sekundarschule Olpe-Drolshagen mit dem Wettbewerbsbeitrag „Lebensräume schaffen – Das Gartenprojekt“.

Bis zum 15. November stellen sich nun die Nominierten einem Online-Voting und hoffen auf möglichst viele Klicks ihrer Fans und Unterstützer, um Sieg und Prämie, das maximale Fördergeld pro Schule beträgt 1000 Euro, erreichen zu können. Zur Abstimmung geht es im Internet unter

https://www.handwerkswettbewerb.de/de/handwerk/online_voting/auswahl_voting.php oder Kurzlink https://ogy.de/e73t

