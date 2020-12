Digitale Meisterfeier: Livesendung für die Handwerksmeisterinnen und -meister 2020



Meisterfeier 2020 im besonderen Format - Metallbauermeister Chris Wagner ist einer von 463 Meisterinnen und Meistern, die die Handwerkskammer für Unterfranken mit der digitalen Meisterfeier ehrt. Er hat seine Weiterbildung zum Meister am Bildungszentrum Schweinfurt der Handwerkskammer für Unterfranken absolviert. Die Meisterfeier der Handwerkskammer für Unterfranken bekommt in diesem Jahr eine neue Bühne: Sie wird digital und findet als Livesendung statt. Das Besondere dabei: Jeder kann einschalten und mitfeiern. Ausgestrahlt wird die digitale Meisterfeier am Freitag, 4. Dezember 2020, ab 19 Uhr auf dem regionalen Fernsehsender TV Mainfranken sowie im Livestream. - Die Meisterfeier ist ohne Zweifel ein wichtiger Höhepunkt im Jahreskalender der Handwerkskammer für Unterfranken und natürlich der frischgebackenen Meisterinnen und Meister. In diesem Jahr bekommt die Feier eine neue Bühne: Erstmals werden die Meisterinnen und Meister 2020 mit einer Livesendung geehrt, die am 4. Dezember ab 19 Uhr vom regionalen Fernsehsender TV Mainfranken sowie im Livestream übertragen wird.

Gemeinsam mit den Jungmeisterinnen und Jungmeistern, ihren Familien, Freunden und Kollegen können alle Neugierigen vor den Bildschirmen mitfeiern. „Der Meisterbrief ist nach wie vor das wichtigste Qualitätssiegel im deutschen Handwerk. Unsere Meisterinnen und Meister haben in der Prüfung ihr Wissen und Können unter Beweis gestellt und gezeigt, dass sie wahrlich Meister ihres Fachs sind – eine großartige Leistung“, lobt Walter Heußlein, Präsident der Handwerkskammer für Unterfranken. „Mit der digitalen Meisterfeier beschreiten wir nun neue Wege, um unseren Meisterinnen und Meistern auch in Zeiten von Corona unsere Glückwünsche zu überbringen und ihnen die gebührende Anerkennung und Wertschätzung zu zeigen“, ergänzt Ludwig Paul, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Unterfranken. Insgesamt ehrt die Handwerkskammer für Unterfranken in diesem Jahr 463 Meisterinnen und Meister aus 20 verschiedenen Gewerken. 80 von ihnen dürfen sich über eine besondere Auszeichnung freuen: Sie erhalten den Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung für ihre überdurchschnittlichen Prüfungsleistungen.

Meisterpakete als Überraschung

Im Vorfeld der digitalen Meisterfeier haben alle Meisterinnen und Meister dieses Jahres bereits ihr individuelles Meisterpaket der Handwerkskammer für Unterfranken erhalten. Es enthält neben dem Meisterbrief auch kleine Überraschungen für eine private Meisterfeier in den eigenen vier Wänden. Höhepunkt ihres Meisterjahres 2020 wird nun die Livesendung am 4. Dezember 2020 sein, die Würdigung und Anerkennung der Leistungen der Meisterinnen und Meister ist.

Einschalten und mitfeiern

Die digitale Meisterfeier der Handwerkskammer für Unterfranken wird ausgestrahlt am

Freitag, 4. Dezember 2020, ab 19 Uhr

live im Programm von TV Mainfranken sowie im Livestream unter

www.tvmainfranken.de , www.facebook.com/hwk.ufr/live und

www.hwk-ufr.de/youtube-livestream

Weitere Informationen, Grußworte, spannende Meistermomente und vieles mehr gibt es auf www.hwk-ufr.de/meisterfeier2020.

Foto: Nadine Heß

