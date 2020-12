Südwestfalenaward 2020 - Webseiten als Brücken zum Kunden.



Mit Abstand das Beste - Ausgezeichnet für die Seite pekrun.de: die Agentur DES WAHNSINNS FETTE BEUTE aus Attendorn. - Gerade in Pandemie-Zeiten erweisen sich Webseiten als Brücken zum Kunden. Herausragende Beispiele wurden jetzt mit dem Südwestfalenaward 2020 ausgezeichnet. Die Jury hatte, wie in den Jahren zuvor, die Qual der Wahl: Aus mehr als 100 Webauftritten galt es, die Nominierten und Gewinner zu ermitteln. Zwar musste auf eine Festveranstaltung zur Preisverleihung verzichtet werden. Gleichwohl konnten sich erneut etliche Preisträger über die Auszeichnung freuen. Bezeichnend für den Wettbewerb in diesem Jahr ist eine neue Kategorie mit dem Jahresmotto „Krisenbewältigung“. Hier siegte die Webseite beventio-checkin.de von der Bruchmann Consulting Unternehmergesellschaft aus Arnsberg, die durch eine große Funktionalität und User Experience zeigt, wie digitales Einladungs- und Gästemanagement in Pandemie-Zeiten gelingt. Über den Preis freuten sich Christine und Markus Bruchmann. Nominiert und somit ausgezeichnet wurden zudem hallohanna.de, der telefonische Besuchsdienst der Siegerländer Frauenhilfen e.V., eingereicht durch greinerdesign aus Siegen, sowie die Homepage wir-kochen-weiter.de der JUMP Marketing + Kommunikation GmbH aus Brachbach.



Beim Kunden-Award war sich die Jury schnell einig: „Besser kann man es nicht machen. Dies ist eine Traumseite, absolut auf der Höhe der Zeit, besonders gut strukturiert und sehr nutzerorientiert.“ Die Rede ist von der Gewinnerseite skiliftkarussell.de vom Skiliftkarussell Winterberg, eingereicht von der werbeagentur netzpepper aus Winterberg. Regelrecht überwältigt von der Auszeichnung zeigten sich Michael Tielke von der Werbeagentur netzpepper und Fabian Klante vom Skiliftkarussell Winterberg. Mit Abstand folgen in dieser Kategorie die ausgezeichneten Webseiten kavalio.de – Striegeln.Satteln.Reiten von Reitsport Pfeifer mit der Agentur STEILAUFWAERTS aus Siegen und marien-kliniken.de, eingereicht von der Siegener Agentur genaehr.com internetprojekte. Beide Webauftritte zeichnen sich auch durch die sehr gute Kundenorientierung aus. In der Kategorie „Design“ errang die Seite pekrun.de der Pekrun Getriebebau GmbH aus Iserlohn den ersten Platz. Besonders freute sich darüber die Agentur DES WAHNSINNS FETTE BEUTE aus Attendorn, die diese top inszenierte Internetseite designt und zum Wettbewerb angemeldet hatte. Zu den weiteren Gewinnern gehören die Webseiten bucpac.de der buhl-paperform GmbH aus Burbach (umgesetzt durch die reaze GmbH) und die Seite dango-dienenthal.de des gleichnamigen Maschinenbauunternehmens aus Siegen.



„Sie haben verinnerlicht, was Kundenbindung bedeutet“, hieß es von der begeisterten Jury über die Social-Media-Aktivitäten von Reitsport Pfeifer. Sie honorierte die ganzheitlich, professionell, über viele Kanäle und immer auf die Zielgruppe ausgerichteten Social-Media-Stories mit dem Social-Media-Award 2020. Beeindrucken konnte auch die Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG (robert-thomas.de) aus Neunkirchen mit ihrem Social-Media-Repertoire. Bestechend ist in den Augen der Jury insbesondere die als Social-Media-Element ausgeführte Extra-Seite „fellige-freunde.de“, die den Staubsaugereinsatz in der Nische Tierhaar sehr gut und mehrwertig darstellt. Auch dem Dritten im Bunde, der Heinrich Georg GmbH Maschinenfabrik aus Kreuztal (georg.com), verliehen die südwestfälischen IHKs Arnsberg, Hagen und Siegen eine Nominierungsurkunde. Hier fielen insbesondere die aufwendigen, guten Videos ins Gewicht. Ebenfalls vergeben wurde in diesem Jahr der Sonderpreis der Südwestfalen Agentur, über den sich das Unternehmen Viega in Attendorn für seine überzeugende Karriere-Seite www.viega.de/karriere freut. Unterstützt wurde der Südwestfalenaward 2020 neben den südwestfälischen Industrie- und Handelskammern Siegen, Hagen und Arnsberg sowie der Südwestfalen Agentur auch von den Marketing-Clubs in Südwestfalen, dem MC Siegen, MC Südwestfalen und MC Hochsauerland.



Weitere Informationen: https://www.suedwestfalenaward.de/.





