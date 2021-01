Gebäudereiniger-Handwerk startet mit Podcast "Glanzstueck" ins neue Jahr.



Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer als Premierengast - Der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV) weitet sein Kommunikationsangebot aus. "Glanzstück" - so heißt der Interview-Podcast, der in diesem Jahr künftig auf allen relevanten Podcast-Plattformen und Kanälen des BIV zu hören sein wird. Die Premierenfolge geht nächste Woche online. Erster Gesprächsgast ist Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer, der sich in dem Interviewformat ausführlich zur Corona-Pandemie, zur wirtschaftlichen Situation, zur beruflichen Bildung und zu den politischen Forderungen des Handwerks im "Super-Wahljahr" 2021 äußert.

Jeder dritte Verbraucher (2020) in Deutschland hört laut Digitalverband Bitcom (www.bitkom.org) regelmäßig oder unregelmäßig Podcasts, Tendenz steigend. Vor allem bei Jüngeren sind sie beliebt. "Im Handwerk und in der Verbändewelt insgesamt sehen wir noch Chancen und Raum für neue Podcast-Formate", so BIV-Geschäftsführer Johannes Bungart. "Es geht um neue Zielgruppen, es geht darum, unser beschäftigungsstärkstes deutsches Handwerk mit relevanten Meinungsmachern in den Dialog zu bringen. Und es geht darum, als starke Arbeitgebermarke mitzudiskutieren."



Im Monatsrhythmus wird der BIV 2021 mit ganz unterschiedlichen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern aus Wirtschaft, Politik, Handwerk oder Wissenschaft über aktuelle Themen und Trends ins Gespräch kommen. Moderiert wird das Gespräch von Christopher Lück, der beim BIV für Presse und Kommunikation zuständig ist.

