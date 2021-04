Girls‘ Day am 22. April 2021 - Weiblich, clever, Handwerkerin



Beim digitalen Aktionstag am Girls‘ Day können Schülerinnen in hand- werkliche Berufe hineinschnuppern. - Am bundesweiten Girls‘ Day am 22. April bieten die rheinland-pfälzischen Handwerkskammern zusammen mit der Handwerkskammer des Saarlan- des einen digitalen Aktionstag für Schülerinnen und junge Frauen an. In insgesamt sieben virtuellen Veranstaltungen können sie die große Band- breite handwerklicher Tätigkeiten entdecken und sich einen Eindruck über die vorgestellten Berufsbilder verschaffen. „Genau das Richtige für krea- tive junge Frauen, die einen Beruf auf dem neuesten Stand der Technik suchen. Und für die Handwerkskammer ist der Aktionstag eine sehr gute Ergänzung ihres digitalen Berufsorientierungsangebotes, da die klassi- schen Veranstaltungen vor Ort wie Praktika und Messen nach wie vor nicht umsetzbar sind“, sagt Dr. Till Mischler, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer der Pfalz.

In zwei Livestreams aus ihren Werkstätten im Berufsbildungs- und Techno- logiezentrum in Kaiserslautern stellt die Handwerkskammer der Pfalz am 22. April die Berufe Fahrzeuglackiererin und Kfz-Mechatronikerin vor. Vor der Kamera sind nicht nur Ausbilder*innen und Auszubildende zu sehen – es gibt spannende Einblicke in kreative Tätigkeiten wie die Design-Lackie- rung, den Einsatz von Hightech wie Lasertechnik bei Kfz-Reparaturen und natürlich viele Infos rund um die Berufe und den Start in die Ausbildung. „Wir möchten besonders junge Frauen dazu ermutigen, sich mit den viel- fältigen und innovativen Berufsbildern auseinanderzusetzen, die das Handwerk zu bieten hat. Ihnen stehen sehr gute Karrieremöglichkeiten in MINT-orientierten Handwerksberufen offen, die auch inhaltliche Schwer- punkte wie Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik ent- halten“, so Rita Petry, Leiterin Berufsbildung bei der Handwerkskammer der Pfalz.

Der Stream zum Beruf Kfz-Mechatronikerin ist am 22. April von 12 bis 13 Uhr live auf YouTube zu sehen:

https://www.youtube.com/watch?v=lvE3nrZHvs4

Der Stream zur Fahrzeuglackiererin findet von 16 bis 17 Uhr statt:

https://www.youtube.com/watch?v=UOtU-3QJ4aI

Die Handwerkskammern Rheinhessen und Saarland beteiligen sich zusätz- lich mit Angeboten zum Boys‘ Day. Die Links zu den Veranstaltungen und das vollständige Programm gibt es auf

hwk-pfalz.de/girlsday .

Handwerkskammer der Pfalz

Am Altenhof 15

67655 Kaiserslautern