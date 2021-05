Handwerkskammerpräsident Albert Lienemann ruft Unternehmer dazu auf, in ihrer Belegschaft für Corona-Tests zu werben



Test-Angebot auch nutzen - Arbeitgeber sollen ihre Mitarbeiter dazu ermuntern, Corona-Tests regelmäßig anzuwenden. - Die Handwerkskammer für Ostfriesland appelliert an ihre rund 5.400 Handwerksbetriebe, ihren Beschäftigten Selbsttests oder die Organisation von Schnelltests im Rahmen ihrer Möglichkeiten anzubieten, um Corona-Infektionen frühzeitig zu erkennen. Damit schließt sich die Handwerkskammer dem kürzlich veröffentlichten Test-Appell der niedersächsischen Landesregierung und weiteren Wirtschaftsvertretern an. In einem gemeinsamen Brief rufen neben Ministerpräsident Stephan Weil, die Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen, die IHK Niedersachsen, der DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt und die Unternehmerverbände Niedersachsen dazu auf, der Belegschaft zweimal pro Woche einen Corona-Test anzubieten.

„Die Arbeitgeber sind verpflichtet, in Vorleistung zu gehen. Die Mitarbeiter sind nun gefordert, die Tests auch anzuwenden“, erklärt Handwerkskammer-Präsident Albert Lienemann und bittet darum, „die Werbetrommel zu rühren.“ Als Anreiz können die Unternehmen die negativen Selbsttests bescheinigen. Der Nachweis ist für den Einkaufsbummel, den Restaurantbesuch oder die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen nutzbar. Ein entsprechendes Formular stellt die Handwerkskammer auf ihrer Webseite unter www.hwk-aurich.de/test zum Herunterladen bereit.

Es ist im Interesse von uns allen, wenn die Arbeitsplätze sicher und sowohl die Belegschaft als auch die Kunden geschützt sind“, sagt Lienemann weiter. Ein leistungsstarkes Mitarbeiter-Team sei die Voraussetzung für einen Betrieb ohne Produktionsausfälle. Vor diesem Hintergrund wirbt das Handwerk seit einiger Wochen bundesweit mit dem Slogan „Wir testen, damit wir alle gesund bleiben“. Gleichzeitig spricht der Präsident seinen Dank für den geleisteten hohen Organisationsaufwand und die Aufwendungen aus. „Wir sind sehr froh, dass viele mitziehen und frühzeitig – auch in eigenem Interesse – Teststrategien in ihren Betrieben geschaffen haben. Die ‚Wirtschaftsmacht von nebenan‘ leistet damit einen wertvollen sozialen Beitrag für die Gesellschaft.“ Ein nicht unerheblicher Einsatz, der ein wichtiger Baustein in der Bekämpfung der Pandemie darstelle. Vor diesem Aspekt und der derzeitig in Fahrt kommenden Impfkampagne könne man wieder hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.

Weitere Informationen zu Teststrategien in Unternehmen hat die Handwerkskammer auf ihrer Webseite unter www.hwk-aurich.de veröffentlicht. Auch die Betriebswirtschaftlichen Berater geben Auskunft, Tel. 04941 1797-0.

Foto: HWK

Handwerkskammer für Ostfriesland

Straße des Handwerks 2

26603 Aurich