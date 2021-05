Sächsischer Meisterpreis im Tischlerhandwerk 2021 - die Preisträger.



Der von den Tischlerinnungen ausgerichtete Landeswettbewerb „Sächsischer Meisterpreis im Tischlerhandwerk“ konnte nach mehrfacher Verschiebung unter strengen Corona-Auflagen vom 28. – 30. Mai 2021 stattfinden. Gastgeber Furnier- und Schnittholz Handelsgesellschaft mbH (www.furnierprofi.de) stellte eine komplette Lagerhalle zur Verfügung – Kunden durften die außergewöhnlichen Exponate bewundern. Eine Tischlermeisterin und dreizehn Tischlermeister der Abschlussjahrgänge 2019 und 2020 aller drei Kammerbezirke in Sachsen, welche von ihrem jeweiligen Meisterprüfungsausschuss für den Sächsischen Meisterpreis im Tischlerhandwerk nominiert wurden, traten mit ihren besonderen Meisterprüfungsarbeiten gegeneinander an. Eine fachkundige Jury bewertete die Meisterarbeiten nach den Kriterien Kreativität, Innovation, Form und Proportion, Funktionalität und Gebrauchstauglichkeit, handwerkliche Qualität.

Leistungsfähigkeit des sächsischen Tischlerhandwerks

Mit dem Meisterpreis bringen die sächsischen Tischlerinnungen die hohe Leistungsfähigkeit und Kreativität des Tischlerhandwerks – wenn auch in Corona-Zeiten vorwiegend über die Social Media-Kanäle – einer breiten Öffentlichkeit nahe und setzt ein klares Zeichen gegen die „Geiz ist geil“- Mentalität

Danksagung

Die Organisation und Durchführung wurde maßgeblich gefördert durch die Münchener Verein Versicherungsgruppe (www.muenchener-verein.de) und die imos AG (www.imos3d.com), welche die Preisgelder von insgesamt 3.250 Euro zur Verfügung stellte. Weiterhin bedanken sich die sächsischen Tischlerinnungen für die tolle Unterstützung der Furnier- und Schnittholz Handelsgesellschaft mbH (www.furnierprofi.de).

Die Preisträger

1. Platz: Paul Strobel, Radebeul

Schreib- und Arbeitsplatz

Foto: Tischler Sachsen ( Titelbild)

Der wandhängend ausklappbare Arbeitsplatz ist im Hinblick auf Formgebung, Materialanmutung und Funktionalität ein souveränes Solitärmöbel: Weißer Mineralwerkstoff dient dem farbgewaltigen 3D-Palisanderfurnier der flankierenden konisch-konvex gespannten Seiten als neutrales Passepartout und zeigt mit einem Korpus aus einem Guss sowie den präzisen Spaltmaßen im Schubkastenbereich seine Stärke als homogenes Material.

Konstruktiver und funktionaler Schwerpunkt des Möbels ist die selbst entwickelte, über einen synchronisierten Seilzug und eine Gasdruckfeder gedämpfte Klappenmechanik, die im Look and Feel noch den Charme eines Prototyps hat.

Hervorzuheben sind der Mut und die Originalität, ein Möbelstück zu entwickeln, das in Formgebung, Funktion, Material und Ausführung nicht nur auf der Höhe der Zeit steht, sondern auch Neues auslotet.

Johannes Niestrath, dds

2. Platz: Michael Zscharschuch, Glashütte

Esstisch über Eck ausziehbar

Foto: Matthias Ander

Variable Funktionalität, einfache Bedienbarkeit und überragende Handwerklichkeit zeichnen den kompakten Esstisch in Kanadischem Ahorn und Satin-Nussbaum aus, der sich mehrstufig in der Länge und über Eck zu einer größeren Tafel erweitern lässt. Die Erweiterungen der Platte sind jeweils verdeckt zwischen den Zargen untergebracht. Sie lassen sich mittels einer adaptierten Klappenmechanik exakt positionieren und schließen formschlüssig im Konterprofil bei Weiterführung des Furnierbildes an den Mittelteil an.

Akribisch durchkonstruiert ist auch die teleskopartige Zargenerweiterung mit geteilten Tischbeinen. Als besonderer Clou lässt sich eines der Beine über Magnete in zwei Hälften trennen und an der freien Ecke über Bettbeschläge anfügen.

Die Ästhetik des Möbels liegt vor allem in seiner ingenieurmäßigen Konstruktion und der virtuosen Ausführung begründet.

Johannes Niestrath, dds

3. Platz: Frank Wiederänders, Schönfeld

Lowboard mit Bücherregal

Foto: Tischler Sachsen

Massive gebürstete Eiche und rückseitig schwarz lackiertes Glas verbinden in ihrer unterschiedlichen Materialanmutung und Haptik gediegene Wohnlichkeit mit Modernität. An den horizontal als Viertelkreis mit Aussparung der Ecke gestalteten Schubkastenkorpus mit mechanisch geführten Push-to-open-Auszügen schließt sich organisch ein in Form und Holzauswahl einer Astgabel nachempfundenes Regal an und verankert das Möbel vertikal im Raum.

Das Kombinationsmöbel aus wandhängendem Sideboard und bodenständigem Bücherregal wurde für den Flurbereich entworfen: Funktional durchdacht und in den Dimensionen abgestuft, erschließt es die wohnliche Nutzung einer Raumecke als offene Ablage und verdeckte Aufbewahrung.

Ein gelungenes Stück Innenausbau auf kleiner Fläche!

Johannes Niestrath, dds

Der Fachverband Tischler Sachsen

Der Fachverband Tischler Sachsen ist die Landeszentrale aller sächsischen Tischlerinnungen. Seit der Gründung 1990 unterstützt er die Innungen und deren über 730 Mitgliedsbetriebe in fachlichen und rechtlichen Themen. Der Sächsische Meisterpreis im Tischlerhandwerk ist ein wichtiger Bestandteil aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung für das Tischlerhandwerk.

